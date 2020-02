Echte

Wegen eines Böschungsrutsches durch das Sturmtief „Sabine“ wird ein Abschnitt der Autobahn 7 in Südniedersachsen in der Nacht zum Mittwoch (12. Februar) gesperrt. Zwischen Echte (Kreis Northeim) und Seesen (Kreis Goslar) werde die Fahrbahn in Richtung Hannover ab Dienstagabend um 20 Uhr gesperrt, teilte die private Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ mit. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 6 Uhr am Mittwochmorgen andauern. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

Der Böschungsrutsch sei durch Regenfälle und den Sturm verursacht worden, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft. Bereits am Dienstagmittag sei die rechte Spur ungefähr auf Höhe des Rastplatzes Wetterschacht für den Verkehr gesperrt worden. Wie groß der Schaden ist, war zunächst unklar.

