Schaulaufen in Lingen: Söder, Spahn, Laschet und Merz beim CDU-Landesparteitag

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann kündigt für den Landesparteitag in Lingen die prominentesten Unionspolitiker als Gäste an. Neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werden auch Jens Spahn, Armin Laschet und Friedrich Merz erwartet – es geht also auch um Bundesvorsitz und Kanzlerkandidatur.