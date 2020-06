Vor dem Fleischgipfel in Niedersachsen spitzt sich der Streit um Werkverträge wieder zu – die Grünen und die Gewerkschaft NGG kritisieren Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Fleischindustrie hat große Vorbehalte gegen die von der Bundesregierung beschlossene Abschaffung dieser Verträge.

Blockiert Niedersachsen Reformen in der Fleischindustrie? Grüne und Gewerkschaft warnen

