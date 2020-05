Fleischindustrie - „Wenn wir unsere Hühner so unterbringen würden ...“: Kritik an Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen

Nach der Schließung von Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein wegen zahlreicher Corona-Infektionen sind nun auch im niedersächsischen Emsland drei Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Landesregierung kündigt umfangreiche Tests an, während Gewerkschaften die Wohn- und Arbeitsbedingungen der meist ausländischen Angestellten kritisieren.