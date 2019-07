Wangerooge/Norderney

Übernachten unter dem Sternenhimmel am Strand - an der Nordseeküste und auf den Inseln ist das seit ein paar Jahren möglich. Bisher gibt es aber nur wenige offizielle Stellen, an denen Gäste Schlafstrandkörbe buchen können. Für die Romantik nehmen die Gäste Abstriche beim Komfort durchaus in Kauf, zumal die Preise unter denen eines Hotels liegen.

Auf Norderney etwa gibt es zwei Schlafstrandkörbe - für den Juli sind sie schon komplett ausgebucht, im August und September gibt es noch Restplätze. Der Preis für eine Übernachtung für den 1,30 Meter breiten Korb liegt dort bei 79 Euro - Bettwäsche gibt es auch dazu. Und den wichtigen Hinweis, vom Schwimmen in der Nordsee nachts aufgrund der Strömungen dringend abzusehen. „Sollte Ihnen die Kraft ausgehen oder ein Notfall eintreten, ist niemand da, der Ihnen helfen kann“, warnen die Vermieter auf Norderney.

Preise für Schlafstrandkörbe variieren

Ein paar Inseln weiter auf Wangerooge kostet die Nacht 75 Euro - und freie Plätze gibt es im Sommer auch noch. Gegen Wind und Regen sind die Körbe per wetterfester Abdeckung geschützt, gegen neugierige Zuschauer lassen sich die Fenster blickdicht verschließen.

Preiswerter als auf den Inseln ist es auf dem Festland an der Küste - in Dangast etwa stehen zwei Schlafstrandkörbe, der Preis für eine Übernachtung liegt bei 49 Euro. „Beide Körbe sind im Juli komplett ausgebucht“, sagt Wiebke Leverenz von der Tourismusgesellschaft Ostfriesland in Leer. Freie Plätze im August oder September seien aber noch zu haben.

Auch in Otterndorf gibt es Schlafstrandkörbe. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auch in Otterndorf bei Cuxhaven stehen zwei elegante grau-weiße Schlafstrandkörbe, dort allerdings auf dem Rasen. Die Körbe würden überwiegend von Paaren gemietet, berichtet Jessica Claus vom Tourismusmarketing. „Die Wochenenden sind schon ziemlich gut gebucht, unter der Woche sind auch jetzt im Sommer noch Buchungen möglich“, berichtet sie.

Schlafstrandkörbe ernten Kritik

Wer in Bensersiel direkt an der Nordsee übernachten möchte, der muss sich allerdings bis 2020 gedulden: Dort ist in diesem Jahr bereits alles ausgebucht.

Und in Dangast am Jadebusen hat man bei der Ausstattung der Körbe klare Prioritäten gesetzt: Dort gibt es zur Buchung (49 Euro pro Nacht) eine Taschenlampe und eine Flasche Sekt dazu.

Es gibt aber auch Kritik am Übernachten am Strand: So sei der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer vor allem für den Naturschutz gedacht. Nehme das Übernachten in Schlafstrandkörben zu, könnten auch nächtlicher Lärm, Alkoholkonsum und Lagerfeuer zunehmen, warnte der Wattenrat. Er verweist auf das Nationalparkgesetz, nach dem Campen in den Erholungszonen des Parks verboten ist.

Von RND/lni/ms