Hannover

In Kitas in Niedersachsen werden mehr als die Hälfte aller Kinder in zu großen Gruppen mit zu wenig Personal betreut. Und: In der Altersgruppe der unter-Dreijährigen fehlen Betreuungsplätze. Das sind die Eckpunkte der neuen Bertelsmann-Studie zu den Kitas in Niedersachsen. Sie wären schon unter normalen Umständen traurig genug. Denn sie zeigen ein weiteres Mal, dass die Landesregierung trotz aller Bemühungen nicht damit hinterher kommt, ein den Bedürfnissen von allen Eltern und Kindern entsprechendes Betreuungsangebot zu machen.

Lesen Sie auch Studie: Es gibt deutlich zu wenige Krippenplätze in Niedersachsen

Dabei sind die Probleme altbekannt. Der Bedarf gerade bei kleineren Kindern steigt stetig. Die Not mit der Kinderbetreuung kann man auch überdeutlich an den aktuellen Erwerbstätigenquoten von niedersächsischen Müttern mit Kindern unter 3 Jahren (53,6 Prozent) und zwischen 3 und 6 Jahren (67,8) ablesen, die ebenfalls in dem Bericht enthalten sind.

Dritte Fachkraft kommt für Generation der Corona-Kinder zu spät

Richtig schlimm aber werden die Ergebnisse der Studie erst durch die Corona-Pandemie. Sie hat nicht nur gezeigt, wie nötig gute Kita-Betreuung ist. Wenn es bis 2023 dauert, bis Auszubildende mit einigen Stunden in den Kitas im Land eingesetzt werden, und bis 2027, bis die dritte Fachkraft in die Kitas kommt, werden viele Corona-Kinder schon in der Schule sein. Dabei benötigen gerade sie jetzt Hilfe, sprachlich, psychisch und physisch.

In Niedersachsen – auch das zeigt die Studie – wäre eine geringere Kraftanstrengung als in anderen Bundesländern nötig, um ein befriedigendes, kindgerechtes Angebot zu machen. Es sollte ein Ansporn für Niedersachsen sein, diese für die Corona-Kinder auf sich zu nehmen, statt weiter dem tatsächlichen Bedarf hinterherzulaufen.

Von Jutta Rinas