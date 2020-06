Schlechte Noten für Weils Finanzen: Rechnungshof warnt vor „Weiter so“-Politik

Hannover

Niedersachsens oberste Prüfbehörde für Haushaltsfragen, der Landesrechnungshof, fordert ein Ende des „Weiter so“ in der Finanzpolitik. Angesichts wachsender Schulden durch die Corona-Krise schlägt die Behörde vor, bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 eine Durchforstung aller Aufgaben vorzunehmen, da die herkömmlichen Mittel zur Begrenzung von Ausgaben nicht reichten. „Eine systematische Aufgabenkritik findet in der Landesregierung nicht statt“, heißt es in dem jüngsten Prüfbericht der Behörde, den Rechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden am Mittwoch im Landtag vorstellt. Dabei sei jetzt der Moment gekommen, die Aufgaben zu überprüfen.

Wird das Verschuldungsverbot umgangen?

Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem die sogenannte Schuldenbremse greifen sollte (sie verbietet es dem Land, sich neu zu verschulden), öffnen Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) die Kasse – aus reiner Not und wegen der Lage, in die die Corona-Krise viele Betriebe gebracht hat. Dies kreidet der Landesrechnungshof der Regierung nicht grundsätzlich an. Aber er rügt vernehmlich, dass dass die Regierungskoalition von SPD und CDU Überschüsse aus 2019 nicht vollständig für die Corona-Notmaßnahmen verwendet hat, sondern noch Geld für die Wiederaufforstung, den Artenschutz oder die Klimapolitik ausgegeben hat. Vom Prinzip her nicht ganz sauber, findet die Behörde – „eine mögliche Umgehung des Verschuldungsverbots“, heißt es in dem umfangreichen Bericht, der das „bedenklich“ nennt.

von Klaeden: Der richtige Zeitpunkt zum Umsteuern

Mit einer Milliardensumme hat das Land bereits in einem Nachtrag den Haushalt vergrößert – auf gut 34 Milliarden Euro. Derzeit arbeiten die Planer an einem weiteren Milliarden-Nachschlag, der vermutlich im Juli vom Landtag beschlossen werden soll. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, innezuhalten, meint Landrechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden. „Wenn man zu einer Neubestimmung kommt und die Dinge grundsätzlich anfassen will, dann muss man es jetzt tun“, sagt sie. Gerade in Corona-Zeiten habe die Digitalisierung, das Arbeiten im Homeoffice und mit Videokonferenzen einen ungeheuren Schub erfahren – den könne man nutzen.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Jetzt, da die Messe Verluste schreibt, solle das Land seine Beteiligung überdenken – sagt der Landesrechnungshof. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Rechnungshof : Landes-Beteiligungen prüfen – etwa an der Messe AG

Der Rechnungshof greift auf alte Vorschläge zurück. So sollte man die Zahl der Finanzämter in Niedersachsen reduzieren. Auch die kleinen der 80 Amtsgerichte seien nicht mehr zeitgemäß. Das Land brauche auch keine 53 Katasterämter, zumal das Personal dort seit 2003 um ein Drittel geschrumpft sei. „Der stetige Ruf nach mehr Personal ist nicht das Allheilmittel“, heißt es in dem Jahresbericht für 2020. Einen „Blick“ solle die Landesregierung auf ihre zahlreichen Beteiligungen werfen, die in diesem Jahr vermutlich gewaltige Einbußen erfahren: die Beteiligung an der Deutschen Messe AG, der Flughafengesellschaft, der Volkswagen AG, der Salzgitter AG und der Porzellanmanufaktur Fürstenberg.

Kein Konzept für die Hochschulmedizin?

Kritisch sehen die Prüfer auch die Tatsache, wie die Landesregierung die Gebäudesanierungen an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und den Universitätskliniken Göttingen in Angriff genommen hat – mit einem Milliarden-Extrahaushalt, einem Sondervermögen, auf das der Landtag wenig Einfluss hat. „Die Landesregierung verfügt nach wie vor über kein hauswirtschaftlich tragfähiges Gesamtkonzept zur Zukunft der Hochschulmedizin in Niedersachsen“, heißt es in dem Bericht – ein sehr schlechtes Urteil.

Michael B. Berger