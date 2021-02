Salzgitter

Schneeverwehungen haben am Sonntagvormittag den Verkehr auf der Autobahn 7 in Niedersachsen teilweise zum Erliegen gebracht. Nahe des Dreiecks Salzgitter blieben mehrere Autos und Lastwagen im Schnee stecken, Polizei und Abschleppdienst waren im Einsatz. Der Verkehr in Richtung Norden werde daher schon an der Anschlussstelle Bockenem von der Autobahn 7 abgeleitet, teilte die Autobahnpolizei Hildesheim am Sonntag mit. Die Räumdienste kämen kaum mehr hinterher.

Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin nahe Peine kippte ein Lastwagen auf die Seite, wie die Autobahnpolizei Braunschweig mitteilte. Verletzt wurde niemand, geborgen werde der Transporter, sobald das Wetter sich bessere.

Anzeige

Zur Galerie Massive Schneefälle und starker Wind haben den Auto- und Zugverkehr in Niedersachsen teilweise zum Erliegen gebracht.

Die Autobahnmeistereien „räumen, was sie können“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig. Dennoch seien auch weitere Lastwagen liegengeblieben. Es gebe aber nur wenig Verkehr.

Auf der Autobahn 7 bei Göttingen liegt nach Angaben der Autobahnpolizei eine geschlossene Schneedecke, ein Lastwagen sei liegengeblieben, der Verkehr rolle aber. Auch im Raum Garbsen sind die Autobahnen weiß, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Der Winterdienst sei unterwegs.

Schnee in Niedersachsen: Wetterdienst rät von Autofahrten ab

Bereits am Sonnabend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für weite Teile Niedersachsens ausgesprochen und von Autofahrten abgeraten.

Die Schneefälle haben in Niedersachsen auch den Zugverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht. Der Nah- und Fernverkehr wurde am Sonntagvormittag fast komplett eingestellt. Nur vereinzelt werden noch Strecken befahren. Betroffen sind neben der Bahn auch Unternehmen wie Metronom, Erixx, Enno oder Nordwestbahn.

Von RND/frs/lni