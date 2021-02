Hannover/Göttingen

Die erwarteten starken Schneefälle haben in der Nacht auf Sonntag Niedersachsen erreicht. Als erstes schneite es wie erwartet heftig im Süden um Göttingen, später auch in Hannover, dem Raum Wolfsburg und Osnabrück.

Höchste Warnstufe in Südniedersachsen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von einem „außergewöhnlichen Wintereinbruch“. Er warnte für die Nacht auf Sonntag bis Montag vor Schnee mit starken bis extremen Schneeverwehungen über der Mitte Deutschlands. Dabei gilt für den Süden Niedersachsens die höchste amtliche Warnstufe. Verbreitet sollen in 24 Stunden 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee fallen, an manchen Stellen sogar bis zu 40 Zentimeter.

Anzeige

Straßen und Bahnstrecken könnten unpassierbar werden, Bäume könnten unter der Schneelast zusammenbrechen, hieß es. Der DWD forderte Autofahrer auf, Fahrten möglichst zu vermeiden. In Nordrhein-Westfalen setzte am Samstagabend auch gefährlicher Eisregen ein, der nach DWD-Angaben als extremes Unwetter niedergehen kann.

Die aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes

Die Verkehrsmanagementzentrale in Hannover erließ am Samstag um 22.00 Uhr eine Warnung für ganz Niedersachsen. Es drohe Gefahr durch Straßenglätte, Schneeglätte, Schneefall und Schneeverwehungen. Dies gelte auch für die Autobahnen. Autofahrer sollten besonders vorsichtig fahren.

Hannover: Dichtes Schneegestöber behindert auf einer Straße in der Innenstadt die Sicht. Quelle: Ole Spata/dpa

„Die Autobahnmeistereien sind ganz schön gefordert“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Göttingen zur Lage nachts auf der Autobahn A7. Es sei nur wenig Verkehr unterwegs. Aber der starke Wind schaffe sofort Schneeverwehungen. Am Laubacher Berg, der steilen Steigung am Beginn der Kasseler Berge, sei ein Gefahrguttransporter hängengeblieben.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Im Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Niedersachsen hat es in der Nacht auf den Sonntag aufgrund der erwarteten schweren Schneefälle mehrere Zugausfälle gegeben. «Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, größere Streckenbeeinträchtigungen gibt es momentan nicht», sagte ein Bahnsprecher in der Nacht zum Sonntag. Betroffen waren Verbindungen von und nach Hameln, Hildesheim, Nienburg, Celle und rund um Hannover. Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Bahn witterungsbedingt mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt, unter anderem auch die Intercitys von Bremen nach Norddeich Mole.

Die Temperatur in Niedersachsen sollte in der Nacht zum Sonntag auf vier bis acht Grad Frost sinken. Für den Tag wurden dann knackige minus sieben Grad erwartet.

Erste Unfälle auf glatten Straßen

Wegen eines umgekippten Lasters ist die Autobahn 30 (A 30) bei Schüttorf in der Grafschaft Bentheim gesperrt worden. Der LKW sei in der Nacht zum Sonntag aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schlingern und auf den Seitenstreifen geraten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Anschließend kippte das Fahrzeug um und blieb quer auf der Straße liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Die Bergung des Lasters könnte nach Polizeiinformationen noch mehrere Stunden dauern. Die A 30 ist deswegen zwischen dem Kreuz Schüttorf und der Ausfahrt Salzbergen in Richtung Osten gesperrt.

Auch in Ostniedersachsen werden erste Glätteunfälle gemeldet. Beispiel Uelzen: „Wir hatten in einigen Gebieten teils extreme Schneeverwehungen, da kam kein Auto durch“, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Sonntagmorgen. Einige kleinere Straßen mussten deshalb vorübergehend gesperrt werden. Der Schneeräumdienst war anschließend unterwegs und befreite die Straßen vom Schnee. Im Bereich Uelzen habe es nach Angaben der Polizei mehrere kleinere Glätteunfälle gegeben. Verletzt wurde dabei niemand.

Von RND/lni