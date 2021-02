Hannover

Der Regional- und Fernverkehr kommt nach dem heftigen Wintereinbruch nur langsam wieder in Gang. „Wir rechnen leider auch am Dienstag noch mit Einschränkungen“, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Zwar sei im Nahverkehr auf einigen Strecken am Nachmittag der Verkehr wieder aufgenommen worden - etwa fuhren wieder Regionalzüge zwischen Bremen und Hannover - „allerdings noch sehr unregelmäßig“, sagte die Sprecherin. Im Fernverkehr verkehrten wieder vereinzelt Züge zwischen Hamburg und Hannover - weiter südwärts Richtung Kassel war die Strecke noch durch Schnee und Eis blockiert.

Noch immer machen vereiste Weichen, eingefrorene Oberleitungen und Schneeverwehungen viele Strecken unpassierbar. Es habe zwar viele Räumfahrten etwa mit Schneefräsen gegeben. Doch durch den Wind und anhaltenden Schneefall seien Bahnlinien oft wenig später mit Schnee wieder zugeweht. Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt im Internet über Verbindungen zu informieren.

S-Bahn in der Region Hannover

Nur wenige Strecken werden derzeit bedient. Auf den meisten Strecken fahren keine S-Bahnen. Und hier gibt es einen eingeschränkten Betrieb und wiederholt Zugausfälle.

S 1 Minden - Hannover Hbf - Haste

S2 Nienburg - Haste

S5 Hannover Flughafen - Hameln

Regionalverkehr

Der Nahverkehr der DB in Niedersachsen und Bremen werden nur folgende Verbindungen bedient:

RE 5: Start Unterelbe, Cuxhaven - Hamburg Hbf

RE 8: Bremerhaven-Lehe - Bremen Hbf - Hannover Hbf

RE 1: Bremen Hbf - Hannover HbfBremen Hbf (09:17) - Hannover HbfHannover Hbf (09:20) - Bremen HbfHannover Hbf (11:20) - Bremen HbfHannover Hbf (13:20) - Bremen Hbf

Fernverkehr

Auch im Fernverkehr etwa von und nach Hannover fallen Züge aus. Zudem ist der Bahnverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden eingestellt. Fernzüge zwischen Hamburg, Hannover und Frankfurt fallen weiterhin aus. Eingestellt bleiben die Verbindungen zwischen Köln, Hannover und Berlin. Zwischen Hannover und Norddeich Mole fahren derzeit kleine Intercity-Züge.

Metronom

Auch beim regionalen Bahnbetreiber Metronom gibt es am Behinderungen. Auf der Strecke zwischen Hannover-Göttingen sind Zugfahrten nur vereinzelt möglich, es kommt zu starken Einschränkungen. Zwischen Hannover-Uelzen sind Zugfahrten weitgehend möglich, es kommt teilweise zu Einschränkungen.

Wenig Behinderungen gibt es bei den Verbindungen Uelzen-Lüneburg-Hamburg und Hamburg-Rotenburg.

Enno

Auf den Enno-Verbindungen Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim und Wolfsburg-Gifhorn-Hannover sind derzeit keine Zugfahrten möglich, teilt das Unternehmen mit. Zischen Wolfsburg und Hannover hat Enno einen Notverkehr mit vier Bussen im Zweistunden-Takt eingerichtet. Die Busse stoppen an allen Zwischenhalten.

Erixx

Auf den Strecken Braunschweig-Gifhorn-Uelzen und Bad Harzburg-Hannover sowie Bad Harzburg-Braunschweig sind am Dienstag bis Betriebsschluss keine Zugfahrten mehr möglich. Ein Notverkehr mit Bussen ist auf den Verbindungen Soltau-Bremen, Soltau-Hannover, Uelzen-Soltau, Soltau-Buchholz eingerichtet. Die Züge zwischen Lüneburg und Dannenberg fahren regulär.

Abellio Rail

Abellio Rail Mitteldeutschland stoppte am Sonntagmorgen wegen des starken Schneefalls seinen Zugverkehr vorübergehend. Auch derzeit ist die Verbindung Goslar-Magdeburg weiter nicht befahrbar.

Westfalenbahn

Der Verbindung zwischen Hannover und Braunschweig ist stark eingeschränkt. Es kommt zu zahlreichen Verspätungen.

Hier finden Sie weitere Informationen

Weitere Infos der Deutschen Bahn

Die Bahn weist darauf hin, dass Kunden ihre bereits gebuchten Tickets im Fernverkehr kostenlos stornieren oder in der kommenden Woche nutzen können. Die Bahn hat für seine Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise in der Reiseauskunft unter bahn.de/Liveauskunft, im DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter (0180) 6996633 (20 Cent pro Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf informieren).

Von RND/lni/sbü