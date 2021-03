Hannover

Hat das Land Niedersachsen unnötige Hürden für die Einrichtung von Bürger-Schnelltestangeboten aufgebaut? Die Johanniter kritisieren jedenfalls die Landesvorschriften für die seit Wochen als Hoffnungsbringer gehandelten Schnelltests. „Die aktuellen Vorgaben stellen einen schnellen Umsetzungserfolg aus unserer Sicht infrage“, sagt Hannes Wendler, Mitglied im Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe Niedersachsen-Bremen.

Corona-Schnelltestzentren: 20 Wochenstunden sind gefordert

Unter anderem schreibe die Allgemeinverfügung des Landes-Gesundheitsministeriums vom 12. März vor, dass Schnelltestangebote mindestens 20 Stunden pro Woche und auch nachmittags sowie an Wochenenden betrieben werden müssen. Die Johanniter aber würden gerne zum Beispiel an Pendlerparkplätzen morgens von 6 bis 9 Uhr an Werktagen Schnelltests anbieten. „Diese Vorgaben berauben uns in Niedersachsen dringend benötigter Testkapazitäten, die nicht zuletzt durch ehrenamtlich Helfende in Gebieten mit geringerem Testbedarf, also geringerer Bevölkerungsdichte im ländlichen Raum, durchgeführt werden könnten,“ so Wendler.

Zudem seien in Niedersachsen „zeitraubende Einzelbeantragungsverfahren durch die Gesundheitsämter“ vorgeschrieben, die auch die Johanniter ausbremsten. Deshalb fordert die Johanniter-Unfall-Hilfe an Stelle von Einzelbeantragungsverfahren eine generelle Bevollmächtigung der Hilfsorganisationen zur Umsetzung der Bürgertestungen, um schnellstmöglich ein flächendeckendes Angebot für Schnelltests zu schaffen.

„Ostertage als Herausforderung“

Schnelltests für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sollen helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Experten rechnen mit Hunderttausenden Testungen pro Woche in Niedersachsen. Auch der aktuelle Bund-Länder-Beschluss aus der Nacht zum Dienstag hebt die Bedeutung von Schnelltests hervor.

„Die Ostertage stellen dabei eine besondere Herausforderung dar“, betonen die Johanniter. Die Menge sei nur mit ehrenamtlichem Einsatz zu bewältigen – aber die bürokratischen Vorgaben bremsten die Einrichtung von Teststationen aus.

Das Land ist wegen einer Stellungnahme angefragt. Bei den Johannitern sagt Vorstandsmitglied Wendler: „Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, allen Menschen täglich ein unkompliziertes Testangebot in ihrer Nähe anbieten zu können. Dies wird nur funktionieren, wenn die Menschen kurze Wege haben und das Angebot einfach zu handhaben ist.“ Deshalb sei es aus Sicht der Johanniter-Unfall-Hilfe notwendig, alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten und Möglichkeiten, seien es hauptamtliche oder ehrenamtliche, für den Aufbau von Testkapazitäten im Sinne der Pandemiebekämpfung zu nutzen.

Von Conrad von Meding