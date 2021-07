Hannover

Weil einer älteren Frau aus Hildesheim vorgemacht wurde, dass ihr Sohn an Corona erkrankt sei und dringend Geld für eine Spritze benötige, hat sie einem Betrüger mehrere Tausend Euro ausgehändigt. Der vereinbarte Treffpunkt war in der hannoverschen Altstadt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Betrüger die Frau am Freitagmittag in Hildesheim angerufen.

Am Apparat sei ihr Sohn, er liege in einem Krankenhaus in Hannover, soll der Anrufer gesagt haben. Der Verlauf der Krankheit sie so schwer, dass nur ein bestimmtes, sehr teures Medikament helfen könne. Die Frau sagte ihrem vermeintlichen Sohn Hilfe zu und packte eine fünfstellige Summe in einen Beutel. Anschließend fuhr sie, den weiteren Anweisungen des Mannes folgend, mit dem Auto in die Burgstraße in Hannovers Altstadt und überreichte das Geld einem ihr unbekannten Mann.

Echter Sohn zu Besuch

Erst nachdem der echte Sohn noch am selben Tag bei der Frau in Hildesheim zu Besuch kam, merkte sie, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war.

Die Polizei in Hildesheim sucht daher einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat gebräunten Teint, schwarzes Haar und trug eine schwarze Brille und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei unter (0 51 21) 93 91 15 entgegen.

Die Polizei warnt nach dem Vorfall erneut vor Trickbetrügern am Telefon: „Geben Sie niemals Bargeld oder Schmuck an eine unbekannte Person. Vergewissern Sie sich immer, dass die behauptete Geschichte der Wahrheit entspricht. Nehmen Sie dafür mit Nachbarn, Freunden oder Verwandten Kontakt auf. Nutzen Sie dafür die Ihnen bekannten Telefonnummern. Lassen Sie sich nie unter Druck setzen. Holen Sie sich Hilfe.“

Von Karl Doeleke