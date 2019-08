Vor genau 100 Jahren wurde der Adel in Deutschland abgeschafft. Was geschah im heutigen Niedersachsen? Wer musste wann abdanken, wie wurden die Finanzen aufgeteilt – und was geschah mit den millionenschweren Ländereien, Schlössern und Kunstwerken? Eine Spurensuche im Haus der Oldenburger.