Schöningen

Das unscheinbare Stück Fichtenholz ist nur 64,5 Zentimeter lang, doch es ist ein beredter Zeuge der frühen Menschheitsgeschichte. Forscher haben das rund 300.000 Jahre alte Fundstück, das im Dezember 2016 im ehemaligen Braunkohletagebau in Schöningen (Kreis Helmstedt) ans Licht kam, jetzt als frühsteinzeitlichen Wurfstock identifiziert. „Gebrauchsspuren belegen eindeutig, dass dieser als Jagdwaffe benutzt wurde“, teilte das niedersächsische Wissenschaftsministerium mit. Der Homo heidelbergensis habe die Holzwaffe wahrscheinlich eingesetzt, um Wasservögel zu jagen und größere Säugetiere vor sich her zu treiben.

Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) sprach von einem „sensationellen Fund“. Die Untersuchungsergebnisse von Archäologen des Senckenberg-Zentrums der Uni Tübingen sowie der Uni Liège unterstrichen die wissenschaftliche Bedeutung der Fundstelle Schöningen, sagte Thümler.

Anzeige

Im Umfeld des heutigen Forschungszentrums waren schon in den Neunzigerjahren immer wieder gut erhaltene Werkzeuge aus der Steinzeit ausgegraben worden. Auch die berühmten Schöninger Speere, die als älteste Jagdwaffen der Menschheit gelten, wurden hier entdeckt. Der Fund revolutionierte das bisherige Bild des damaligen Menschen. Dieser galt lange als tumber Aasfresser. Die Schöninger Funde jedoch belegten, dass er handwerklich versiert war und in Gruppen jagte. Archäologen finden nur selten Holzgegenstände aus der Steinzeit. In Schöningen jedoch haben sich die alten Werkzeuge im feuchten Sediment eines früheren Seeufers bis heute erhalten.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Das Paläon: Ein Museum für die Schöninger Speere

Besuchermangel: Landesamt übernimmt das Speermuseum

Von Simon Benne