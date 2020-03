Hannover

Die Abiturienten, Neunt- und Zehntklässler, die eigentlich in den nächsten Wochen ihre Abschlussprüfungen hätten, müssen wegen der Corona-Pandemie weiterhin mit Unsicherheit leben. Zwar haben sich die Kultusminister der Länder am Mittwoch darauf geeinigt, dass die Prüfungen stattfinden sollen. Dies hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) auch ausdrücklich begrüßt – eine gemeinsame Linie sei wichtig. Gleichzeitig sagte er in einer Rede im Landtag, dass die Abiturprüfungen notfalls auch entfallen könnten. Endgültig wird das Land wohl erst am Freitag die Marschrichtung festlegen.

Verschieben oder ganz streichen?

Am 20. April soll eigentlich die erste Abiturklausur – in Geschichte – geschrieben werden. Eine Verschiebung um drei Wochen nach hinten würde weiterhin im Zeitplan liegen, sagte Tonne. Bislang gilt, dass die Abizeugnisse bis zum 9. Juli ausgehändigt werden müssen, weil die Hochschulen am 15. Juli Bewerbungsschluss für das Wintersemester haben. Eine weitere Verschiebung sei nur möglich, wenn die Hochschulen ihre Bewerbungsfristen anpassten.

Notfalls müssten die Prüfungen ganz entfallen und die Noten aus den bisher in der Oberstufe erbrachten Leistungen errechnet werden. Die zentralen Prüfungen für die Sekundarstufe I seien möglich, wenn die Schule spätestens am 25. Mai wieder beginne, erklärte Tonne – notfalls müssten aber auch diese gestrichen werden. Am Freitag sollen die Schulen über die konkreten Planungen informiert werden.

„Wer kann in unsicheren Zeiten schon gut lernen?“

Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagte, es könne Sinn machen, die Prüfungen für die Neunt- und Zehntklässler ausfallen zu lassen: „Auch die Schüler stehen in unsicheren Zeit unter psychischem Druck, wenn die Familien zum Teil von Existenzängsten bedroht sind. Während die ganze Welt stillzustehen scheint und viele von Ängsten und Sorgen umgeben sind, fällt es sehr schwer, sich wirklich auf den üblichen Prüfungsstoff zu konzentrieren.“ Viele Jugendliche kümmerten sich um ihre Geschwister oder engagierten sich in der Nachbarschaftshilfe.

Die gleiche Abiturnote für alle?

Von einigen Schülern sei der Vorschlag eines sogenannten Durchschnittabiturs in Spiel gebracht worden, sagt Pooth: Statt eines individuellen Zeugnisses würden dann alle 16.000 Abiturienten – wegen der Rückkehr zu G9 an den Gymnasien sind es nur halb so viele wie sonst – ein Zeugnis mit der üblichen Durchschnittsnote bekommen. Zuletzt war das 2,56.

Die Junge Union fordert dagegen, dass die Abiturprüfungen stattfinden. Die Schüler müssten so schnell wie möglich klausurrelevanten Prüfungsstoff nachholen können. „Sie müssen die Gelegenheit bekommen, sich darauf vorzubereiten. Dazu muss das Land auch zwingend digitale Unterstützung organisieren", sagt der stellvertretende Landesvorsitzende Lauritz Kawe.

Der Landesschülerrat kann sich hingegen vorstellen, dass die Prüfungen gestrichen werden. Daraus dürften den Schülern aber keine Nachteile entstehen, die Absolventen dürften nicht schlechter gestellt werden als frühere Jahrgänge. Für den Verband Niedersächsischer Lehrkräfte ist die Streichung der Abschlussprüfungen nur die allerletzte Möglichkeit.

Von Saskia Döhner