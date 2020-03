Hannover

In Niedersachsen Grundschulklassen werden künftig noch mehr Kinder mit Verhaltens-, Lern- oder Sprachproblemen sitzen. Elternvertreter von diversen Förderschulen in Celle und der Region Hannover schlagen deshalb Alarm, Die Landesschulbehörde will offenbar nicht mehr überprüfen, ob ein Kind, das in die Schule kommt, Sprach- oder Lernprobleme oder emotional-sozialen Förderbedarf hat. Solche Verfahren seien entbehrlich, habe die Behörde erklärt, berichtet Anika von Bose vom Kreiselternrat Celle. Ziel sei es offenbar, die Anzahl der Überprüfungsverfahren zu reduzieren.

Diese Entwicklung sei für die Kinder fatal. Gezielte Förderung sei in großen Klassen kaum möglich. Wer Sprachprobleme oder Verhaltensschwierigkeiten habe, lerne schlechter und entwickle Frust. Für die Lehrer werde es immer schwieriger, den Kindern gerecht zu werden.

Wer nicht richtig sprechen kann, lernt auch schlechter

„Eltern werden so zu Scheiterbegleitern ihrer Eltern“, kritisiert von Bose. „Wenn Kinder nicht altersgemäß sprechen und verstehen gelernt haben und trotzdem in der nächstgelegenen örtlichen Grundschule eingeschult werden, können diese Kinder im ersten Schuljahr erhebliche Lernprobleme entwickeln.“ Diese Schüler seien häufig für ihre Umgebung schwer zu verstehen, könnten viele Laute nicht artikulieren und unterscheiden. Sie brauchten mehr Zeit und besondere Unterstützung beim Lesen- und Schreibenlernen.

Nach Ansicht der Mutter sollte dies am besten in kleineren Lerngruppen stattfinden, Grundschulen könnten diese Unterstützung fachlich und personell in der Regel nicht gewährleisten. Mit einer sonderpädagogischen Grundausstattung von zwei Stunden pro Woche pro Klasse sei ausreichende Förderung unmöglich. So würden zwei wertvolle Jahre vergeudet.

Von Boses Kritik unterstützen unter anderem Elternvertreter von der Gutzmannschule in Langenhagen, von der Albert-Liebmann-Schule in Hannover und der Sehnder Schule Im Großen Freien.

Untere Jahrgänge an Förderschulen gefährdet

Eltern dürfen ihre Kinder nur an eine Sprachförderschule geben, wenn nachgewiesen ist, dass es auch tatsächlich Sprachförderbedarf hat. Wenn es diese Begutachtungen vor der Einschulung nicht mehr gibt, dürften die ersten und zweiten Jahrgänge dieser Schule allmählich auslaufen. Denn in den Grundschulen wird meist erst in der zweiten Klasse ein Förderbedarf diagnostiziert, weil sich die Kinder dort erst entwickeln sollen.

„Solange personelle Ressourcen und andere Nachteilsausgleiche, wie die Doppelzählung und damit die Bildung kleinerer Lerngruppen, an positive Fördergutachten gekoppelt sind, kann der Verzicht auf eine vorschulische Überprüfung auf Förderbedarf nicht der richtige Weg sein“, mahnt Elternvertreterin von Bose.

