Das Land übernimmt Stornokosten für im Zuge der Corona-Pandemie abgesagte Klassenfahrten in Höhen von 20 Millionen Euro, die ansonsten die Schulen hätten tragen müssen. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Freitag vor dem Kultusausschuss des Landtages mitgeteilt. Das Geld soll über einen in Kürze zu beschließenden Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Bildungsverbände wie die Direktorenvereinigung hatten schon vor Wochen eine Entscheidung zu den Stornokosten angemahnt. Das Ministerium hatte stets auf eine komplizierte Gemengelage hingewiesen. So gab es Fahrten, die von Schulen schon abgesagt worden sind, bevor der Kultusminister angeordnet hatte, dass bis Schuljahresende alle Klassenfahrten und Ausflüge gestrichen werden sollen. Für die gelte eine andere Rechtslage als für Fahrten, die nach dem Erlass storniert worden seien.

„Müssen Klassenfahrten nach China und Indien sein?“

Wie Tonne sagte, sind die 20 Millionen Euro die Summe, die nach genauer Prüfung aller Einzelfälle übrig geblieben ist. Er regte in diesem Zusammenhang aber auch einmal an, grundsätzlich darüber nachzudenken, ob bei Klassen- und Studienfahrten immer die Devise: „Höher, schneller, weiter“ sein müsse. Es gebe auch schöne nahe gelegene Ziele, bei denen die Schüler genauso viel Spaß haben könnten. Er habe sich schon gewundert, in welche exotischen Gebiete manche Schulen führen: „Da waren auch abgesagte Fahrten nach Amerika, Indien und China dabei“, sagte er.

Von Saskia Döhner