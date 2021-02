Hannover

Niedersachsen will trotz des verlängerten Lockdowns in der Corona-Pandemie an seinen Öffnungsplänen für Schulen und Kindergärten festhalten. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte am Donnerstag an, dass ab März wieder alle Klassen in den Wechselunterricht gehen sollen, sofern die Infektionszahlen dies zuließen. „Wir wollen dann wieder mehr Kinder in die Schulen holen“, sagte Tonne.

Die Kitas sollen zeitgleich öffnen – ebenfalls im sogenannten Szenario B. Im Februar bleibt es für die meisten Schüler noch beim Distanzunterricht, in den Kitas gibt es nur Notbetreuung. Nach den Osterferien soll grundsätzlich wieder Präsenzunterricht für alle möglich sein, wenn die Infektionszahlen weiter sinken.

Schnelltests und Digitalisierung

Tonne stellte am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan zum weiteren Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten in der Corona-Krise vor. Zu dem Maßnahmenbündel gehören Schnelltests, verstärkte Digitalisierung des Unterrichts und mehr Lehrkräfte an Grundschulen. Es gehe darum, für die kommende Zeit „so viel Planbarkeit und Verlässlichkeit zu schaffen wie möglich“, sagte der Minister. „Schule und Kita in der Pandemie zu organisieren war, ist und bleibt eine Herkulesaufgabe.“

Die Agenda sieht unter anderem vor, dass alle Lehrkräfte und Kita-Beschäftigten in Niedersachsen bis zu den Osterferien einmal wöchentlich kostenlos einen Corona-Schnelltest machen lassen können. Dafür hat das Land bis zu 40 Millionen Euro reserviert. Die freiwilligen Tests sollen ab kommender Woche in Arztpraxen vorgenommen werden. Ein ähnliches Testangebot war im vergangenen Jahr von den Lehrkräften kaum genutzt worden. Tests für Schüler sind zunächst nicht geplant. Zudem soll der Infektionsschutz in den Schulen erhöht werden.

Mehr Lehrer für Grundschulen

Das Kultusministerium will außerdem die Digitalisierung voranbringen. Alle Lehrkräfte sollen in diesem Jahr mit eigenen Computern ausgestattet werden. Tonne forderte die Schulträger auf, das Geld aus dem Digitalpakt schneller abzurufen und die Breitbandanbindung voranzubringen. Das müsse jetzt zügig gemacht werden. Für die Grundschulen will das Land rund 230 zusätzliche Lehrkräfte zur Verfügung stellen. Die Klassen 1 bis 8 sollen sich stärker auf Kernfächer und Schwerpunkte konzentrieren.

Die Opposition im Landtag kritisierte Tonnes Paket als verspätet und unvollständig. „Das Programm wäre im Herbst letzten Jahres gut gewesen, jetzt bleibt es hinter aktuellen Möglichkeiten zurück“, sagte FDP-Fraktionsvize Björn Försterling. Die Grünen forderten mehr Kleingruppenangebote sowie den Einsatz von Lehramtsstudenten. Die Lehrergewerkschaft GEW begrüßte dagegen die Entlastung der Grundschulen sowie die Maßnahmen für mehr Infektionsschutz an den Schulen. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte will Schnelltests auch für Schüler.

Von Marco Seng