Hannover

Mit der Umsetzung einer „Zehn-Punkte-Agenda“ für Schulen und Kindertageseinrichtungen in der Corona-Pandemie will Niedersachsens Kultusministerium Bildung, Betreuung und Zukunftschancen für junge Menschen sicherstellen.

Wie geht es mit dem Unterricht weiter?

Im Februar bleibt es bei den bisherigen Beschlüssen für Schulen und Kitas. Für drei Viertel der Schüler in Niedersachsen heißt das Distanzunterricht. Nur die Grundschüler, die Förderschüler sowie die Abschlussklassen machen weiterhin Wechselunterricht, bei dem jeweils die Hälfte der Schüler zuhause und die andere im Klassenzimmer lernen. Die Kitas sind geschlossen – bei bis zu 50 Prozent Notbetreuung.

Anzeige

Im März sollen wieder deutlich mehr Schüler in die Schulen geholt werden, wenn die Infektionszahlen das zulassen. „Wir planen, im März alle Schulen im Wechselunterricht nach Szenario B laufen zu lassen. Die Kitas wollen wir zeitgleich ebenfalls öffnen und das Szenario B anpeilen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Nach den Osterferien, die am 9. April enden, seien so viel Präsenzunterricht und Kita-Betrieb wie möglich angepeilt.

Wie soll der Infektionsschutz erhöht werden?

Mit deutlich verschärften Inzidenzwerten im Stufenplan des Landes, Bereitstellung von Schutzmasken über das Schulbudget und über eine Verteilaktion des Landes sowie einer Entzerrung der Schulanfangszeiten. Tonne: „Vor dem Hintergrund der Mutationen zurren wir Sicherheit und Infektionsschutz noch einmal hoch. Alle sollen sich sicher fühlen an unseren Kitas und Schulen.“

Wann kommen die Tests für Lehrkräfte?

Vom kommenden Montag an bis zu den Osterferien können sich die über 100.000 Lehrkräfte und Schulleitungen sowie die pädagogischen Mitarbeiter einmal pro Woche mit Antigen-Schnelltests bei niedergelassenen Ärzten testen lassen. Das Gleiche gilt ab Ende kommender Woche auch für die rund 80.000 Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege Das Land übernimmt die Kosten bei den Schulen und die Hälfte der Kosten bei den Kitas. Ein Test kostet laut Tonne 37,50 Euro. Insgesamt stünden 40 Millionen Euro für das freiwillige Testangebot zur Verfügung.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat am Donnerstag erklärt, wie er sich Perspektiven für Schulen in der Corona-Pandemie vorstellt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Was plant das Land bei der Digitalisierung?

Hier will der Kultusminister das Tempo deutlich erhöhen. So sollen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule schneller abgerufen werden. Bisher seien rund 13 Prozent und damit etwas mehr als 61 Millionen Euro bewilligt. „Das ist mir deutlich zu wenig“, kritisierte Tonne die Schulträger. Laut Ministerium wurde etwa aus der Landeshauptstadt Hannover, der 20 Millionen Euro zustehen würden, bisher noch kein Antrag gestellt. „Bis Ende des Jahres sollen 50 Prozent beziehungsweise circa 260 Millionen Euro bewilligt sein“. Alle Lehrkräfte sollen in diesem Jahr zudem mit dienstlichen mobilen Endgeräten und E-Mail-Adressen ausgestattet werden. Auch die niedersächsische Bildungscloud wird nachgerüstet.

Lesen Sie auch Schule in Niedersachsen: Ab März wieder mehr Präsenzunterricht

Was ändert sich beim Distanzlernen?

Tonne kündigte mehr Verbindlichkeit, mehr Einheitlichkeit und klarere Vorgaben für den Unterricht im sogenannten Szenario C an. Zwar sind beim Distanzlernen oder „Homeschooling“ Fortschritte zu verzeichnen, doch insbesondere bei Strukturen und Tagesabläufen müsse nachgeschärft werden. Zu Beginn eines jeden Schultages soll künftig fest vereinbart ein möglichst digitales Treffen stehen. „Zum Beispiel per Videokonferenz.“ Der entsprechende Erlass regele zudem die Themen Leistungsbewertung und Erreichbarkeit der Schule.

Wird es Abschlussprüfungen geben?

Ja, daran hält der Kultusminister trotz der schwierigen Lernbedingungen fest. Tonne: „Wir sichern faire Prüfungen zu, niemand muss Nachteile wegen Corona befürchten. Die Prüfungen haben Pandemie-Zuschnitt: Es wird nur der Lernstoff in die Prüfungen aufgenommen, der auch tatsächlich behandelt wurde.“ Das sei auch der beste Weg um zu vermeiden, dass der Abschlussjahrgang 2021 als einziger in der Geschichte einen Corona-Makel trage, weil es keine Abschlussprüfungen gab. Das Zentralabitur soll stattfinden, nur im Notfall als Option dezentral. Sitzenbleiben wird nicht ausgesetzt, eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres soll ohne Nachteile möglich sein.

Wie soll der Lernstoff aufgeholt werden?

Wegen der erwarteten Lernrückstände sollen die Schulen mehr Stunden für die Kernfächer einsetzen. Lesen, Schreiben, Rechnen soll an den Grundschulen gestärkt werden. Alle Schulen erhielten zusätzlich die Möglichkeit, die Stundentafel in den Schuljahrgängen fünf bis acht zu flexibilisieren, erklärte Tonne. Dazu können je nach Entscheidung der Schule Stundenkontingente des einen Faches für ein anderes Fach genutzt werden.

Wer soll besonders gefördert werden?

Tonne will alle Schüler zusätzlich fördern, die unter erschwerten Lernbedingungen zu leiden haben. „Es geht um einen strukturierten Tagesablauf mit täglichem Kontakt zu den Lehrkräften.“ Um Freiräume für die Förderung zu schaffen, werde die Stundentafel angepasst. Darüber hinaus soll ein Corona-Beratungsteam Schulen und Lehrkräfte konkret und vor Ort bei der Kompensation möglicher Lernrückstände unterstützen.

Was ist mit psychischen Belastungen?

Die Schulpsychologie soll jetzt auch für minderjährige Schüler und für Eltern geöffnet werden. Schulpädagogen haben laut Tonne ihre Unterstützungsleistungen auf die Bedarfe von Schülern, Eltern und Lehrkräften in den Szenarien B und C angepasst. Die „Belastungen von Schülerinnen und Schülern in der Pandemie“ würden als zentrales Thema im nächsten Schulverwaltungsblatt bearbeitet.

Gibt es zusätzliche Lehrkräfte?

Allen rund 1600 Grundschulen sollen ab sofort vier zusätzliche Anrechnungsstunden zur Verfügung gestellt werden. Das sind umgerechnet rund 230 Vollzeitlehrereinheiten. Mit diesen Stunden können die Grundschulleitungen sich selbst und ihre Kollegien gezielt entlasten. „Die Dreifachbelastung durch Präsenz- und Distanzunterricht plus Notbetreuung ist hier am deutlichsten. Zudem haben die Grundschulleitungen eine relativ hohe Unterrichtsverpflichtung“, sagte Tonne bei der Vorstellung seiner Pläne.

Jede Schule kann einen pädagogischen Mitarbeiter zusätzlich für ein halbes Jahr befristet einstellen. „Aus unserem 20-Millionen-Minijobber-Programm werden gezielt zusätzlich 950 Stellen an die kleinen Grundschulen gegeben“, sagte der Minister.

Reaktionen: Was sagen die Schulleitungen?

Eine tägliche Videokonferenz zum Tagesauftakt hält Brigitte Naber, Leiterin einer der größten Gesamtschulen in Niedersachsen, für unrealistisch. „Wenn unsere 1800 Schüler sich alle zugleich auf der Lernplattform einklinken, ist die Gefahr groß, dass das System zusammenbricht.“ Die Integrierte Gesamtschule Roderbruch setzt deshalb auf zeitversetzten Videounterricht. Viele Schulen und Schüler seien technisch noch nicht gut für den Onlineunterricht aufgestellt. Naber freut sich, dass jetzt nachgebessert wird.

Generell auf Zustimmung stoßen die freiwilligen Schnelltests für Schulmitarbeiter. „Das wird einige Kollegen erleichtern. Wir hatten gerade wieder zwei Corona-Fälle unter den Kindern“, berichtet Stephanie Schluck, Leiterin der Grundschule Stammestraße in Hannover. Mit den Entlastungsstunden für Grundschulen erkenne der Minister an, wie viel Arbeit für die Lehrkräfte seit einem Jahr anfalle.

Ob die zusätzliche Unterstützung ausreiche, werde sich aber erst zeigen. Denn seit der Corona-Pandemie fallen etliche Lehrkräfte, die unter gesundheitlichen Einschränkungen leiden, für viele Aufgaben aus. Die Unterrichtsversorgung sei nur noch schwer aufrecht zu erhalten.

Von Marco Seng und Bärbel Hilbig