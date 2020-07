Das niedersächsische Kultusministerium will trotz der Corona-Epidemie den Schulunterricht nach den Sommerferien so normal wie möglich wieder aufnehmen. Das Schuljahr 2020/2021 werde im „eingeschränkten Regelbetrieb“ starten – mit einigen Sonderregelungen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Dienstag.