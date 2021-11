Hannover

Die Corona-Inzidenz steigt rasant– gerade bei den Kindern im Schulalter. Viele Eltern sorgen sich um die Sicherheit der oft ungeimpften Schülerinnen und Schüler in den vollen Klassenräumen. Die HAZ hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gefragt, ob sich der Präsenzunterricht auf lange Sicht aufrechterhalten lässt.

Herr Minister Tonne, die unter 15-Jährigen haben derzeit die höchste Corona-Inzidenz, gleichzeitig liegt die Impfquote bei den 12- bis 17-Jährigen gerade einmal bei 50 Prozent. Wie lange können unsere Schulen und Kitas noch offenbleiben?

Wir unternehmen größtmögliche Anstrengungen mit regelmäßigen Testungen, Hygenieregeln, Maskentragen, um die Schulen und Kitas offenzuhalten. Das ist kein Selbstzweck oder ein ideologischer Grabenkampf, nur weil ich im Sommer gesagt habe, dass die Schulen offenbleiben sollen. Es gilt, immer wieder abzuwägen zwischen Infektions- und Gesundheitsschutz auf der einen Seite und dem Bildungsauftrag und unserer Verpflichtung gegenüber den Kindern und Jugendlichen auf der anderen Seite. Wir haben gesehen, wie sehr unsere Kinder unter den Einschränkungen der vergangenen anderthalb Jahre gelitten haben, wie wichtig das soziale Lernen in der Schule, das Zusammensein mit anderen in der Kita ist.

Zur Person Grant Hendrik Tonne (45) ist seit 2017 Kultusminister in Niedersachsen. Der Jurist ist verheiratet, kommt aus dem Kreis Nienburg und hat vier Kinder. Seit 1996 ist er SPD-Mitglied,

„Schulen sind nicht schuld am Anstieg der Infektionen“

Warum halten Sie denn so krampfhaft am Präsenzunterricht fest?

Da stößt mir schon die Frage bitter auf. Was heißt denn krampfhaft? Wieso richtet sich der Blick schon wieder auf die Schulen? Sie waren vor einem Jahr nicht am Anstieg der Infektionen schuld, und sie sind es auch jetzt nicht. Infektionen werden durch die Selbsttests entdeckt, aber sie kommen aus dem privaten Bereich, die Ursache liegt oft im Freizeitverhaltenen, wird von dort in die Familien und dann in die Schulen hineingetragen oder vorher durch unsere Testungen entdeckt.

Bei Selbsttests, die Schüler und Schulbeschäftigte regelmäßig machen müssen, werden Corona-Infektionen entdeckt, angesteckt haben sich die Erkrankten nach Meinung des Kultusministers oft im privaten Bereich und nicht in der Schule. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Dennoch gibt es die Forderungen von Elternvertretern, über vorgezogene Weihnachtsferien nachzudenken.

Ich halte das für einen völlig falschen Zeitpunkt, schon wieder über Einschränkungen für Kinder nachzudenken. Solange Erwachsene Karneval feiern, die Fußballstadien voll sind und Erwachsene praktisch ohne Einschränkung in die Kneipe gehen können, können wir Kindern keine Beschränkungen zumuten. Die Erwachsenen sollten lieber ihr eigenes Freizeitverhalten überdenken und ihre sozialen Kontakte einschränken, schließlich haben die Kinder auch monatelang für die Älteren zurückgesteckt. Und alle Erwachsenen, bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen, sollten sich endlich impfen lassen und so auch den Alltag der Kinder schützen. Gleichwohl gilt, dass wir die Lage weiter analysieren und wichtige Veränderungen wie zum Beispiel bei Ferien mit ausreichend Vorlauf für Eltern, Kinder, Schulen kommunizieren werden. Ich weiß, wie viel da dranhängt.

Solange Erwachsene – wie hier in Köln – Karneval feierten, sei es völlig falsch, über neue Einschränkungen für Kinder nachzudenken, findet Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Henning Kaiser/dpa

Aber vor einem Jahr hat man die Weihnachtsferien am Ende doch früher beginnen lassen.

Das war eine ganz andere Situation! Damals ist praktisch das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen gekommen, jetzt ist das anders, wir können nicht die Schulen und Kitas schließen, und das Leben drumherum geht weiter wie bisher. Daher begrüße ich auch die von Bund und Ländern aktuell beschlossenen Maßnahmen. Mit dem Anschärfen durch 2G und 2Gplus werden auch Kitas und Schulen geschützt.

Aber sind nicht gerade die Kinder unter zwölf Jahren besonders vulnerabel, weil es für sie noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt?

Ja, deshalb haben wir ja diese besonderen Schutzvorkehrungen und überprüfen die auch immer wieder.

Tägliche Schnelltest und Maskenpflicht in Klasse 1 und 2?

Heißt das, dass es bald tägliche Selbsttests und auch Tests für Geimpfte und Genesene geben wird?

Beide Varianten sind möglich, man kann die Testfrequenz erhöhen, allgemein oder anlassbezogen. Wir gucken uns das ganz genau an. Generell kann man sagen, das Sicherheitsnetz wird sicher engmaschiger werden. Möglicherweise müssen wir auch über eine Verschärfung der Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler nachdenken. Vor ein paar Wochen haben wir noch über Lockerungen diskutiert, jetzt schlägt das Pendel in die andere Richtung. Aber wir in Niedersachsen haben dieses Hin und Her um die Maskenpflicht im Unterricht nicht mitgemacht, wir hatten da lieber eine vorsichtige Haltung, was mir aber auch Kritik eingebracht hat. Es ist sicher keine Zeit für Lockerungen, eher im Gegenteil. Alles ist besser, als die Schulen zu schließen. Das haben wir aus der Vergangenheit gelernt.

Maske im Unterricht: Aktuell gilt die Pflicht ab Klasse 3, womöglich müssen bald auch die Schüler aus den ersten beiden Klassen wieder eine Maske tragen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Was sind die negativen Lehren aus den Schulschließungen der Vergangenheit?

Jedes Kind verarbeitet die Folgen der Pandemie anders, manche leiden mehr, andere stecken das besser weg. Wir haben den Kindern anderthalb Jahre Abstand gepredigt, das ist das genaue Gegenteil, was ihr Leben eigentlich sonst ausmacht. Auch Erwachsene spüren bei sich selbst immer noch die Folgen der Pandemie. Ich zum Beispiel habe ein Störgefühl, wenn mir jemand die Hand geben will. Kennen Sie das nicht auch?

Abgesperrte Spielplätze wie im Frühjahr 2020 widersprechen dem Lebensgefühl von Kindern. Quelle: Daniel Junker

Doch. Wollten Sie nicht überprüfen, welche Lerndefizite sich aus der Corona-Krise ergeben haben? Man hört, dass viele Schüler den normalen Lernstoff gar nicht mehr bewältigen können, weil sie so große Lücken haben, dass Klassenarbeiten in Kernfächern wie Deutsch und Mathematik so schlecht ausfallen, dass sie gar nicht regulär bewertet werden können.

Wir haben keinen tabellarischen Überblick über den Leistungsstand der Kinder an den jeweiligen Schulen, das wollen wir auch gar nicht, schließlich ist das ein Thema, das vor Ort bearbeitet werden soll. Etwaige festgestellte Lernrückstände sollen an den jeweiligen Schulen aufgeholt werden. Wir werden uns schon generelle Rückmeldungen geben lassen, aber dafür ist es noch zu früh, man muss erstmal das erste Halbjahr laufen lassen. Ende Januar gucken wir uns das an.

Da sich die Quarantänefälle häufen und immer andere Schüler ein paar Tage nicht da sind, kommen manche Lehrer mit ihrem Unterrichtsstoff gar nicht weiter. Sie sind in einer Art Dauerschleife, weil sie immer wieder alles von vorn erklären müssen.

Das sollte so natürlich nicht sein, man kann nicht immer wieder bei null anfangen, aber mal abseits von Corona ist es in jeder Wintersaison so, dass Schülerinnen und Schüler aus Krankheitsgründen längere Zeit fehlen. Schulen und Schüler müssen gemeinsam gucken und Pläne erarbeiten, um Lücken zu schließen. Das ist anspruchsvoll, und ich danke den Lehrkräften für ihre großes Engagement.

Mehr als 2000 Corona-Infektionen an Schulen

Derzeit gibt es über 2000 Corona-Infektionen bei 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern – noch sind das im Verhältnis geringe Zahlen, aber es gibt schon die ersten Schulen, die wieder komplett ins Szenario C wechseln. Bleiben das Einzelfälle? Geht Ihr Wunsch, die Schulen offenzuhalten nicht an der Realität vorbei?

Nein, man muss das ins Verhältnis setzen: Neun Schulen sind derzeit ganz oder teilweise im Wechselunterricht. Neun von 3000 Schulen landesweit. Aber selbst, wenn es 50 oder 500 wären – das rechtfertigt keine landesweiten Maßnahmen. Den landesweiten Wechsel in Wechselunterricht oder Distanzlernen sieht die Corona-Verordnung deshalb auch nicht mehr vor. Warum sollte eine ganze Schule schließen wegen einzelner Fälle? Warum müssen Schüler in den Jahrgängen von 5 bis 13 zuhause lernen, nur weil ein Kind aus Jahrgang 7 infiziert ist? Es bleibt richtig, dass auch bei höheren Fallzahlen die Gesundheitsämter vor Ort über die jeweiligen Maßnahmen entscheiden.

Landesweite Schulschließungen hält der Kultusminister nicht mehr für denkbar. Quelle: Samantha Franson

Sie haben gesagt, es sei keine Zeit für Lockerungen. Wie passt da die Aufweichung des Kohortenprinzips ins Bild?

Zunächst muss man sehen, dass das Kohortenprinzip aus der Zeit der allgemeinen Kontaktbeschränkungen stammt. Es ist ein Instrument zur Kontaktreduzierung und -nachverfolgung, keine Schutzmaßnahme. Kontaktbeschränkungen gibt es aber nicht mehr. Um es zu verdeutlichen: Neulich hat mir eine Viertklässlerin erzählt, dass sie mit ihrer Schwester, die in die erste Klasse geht, auf dem Schulhof nicht spielen darf. Das ist einem Kind nicht vermittelbar. Außerdem haben viele Schulen das Kohortenprinzip beibehalten, und das ist auch gut so. Es geht darum, dass Schulen zum Beispiel bestimmte Angebote, zum Beispiel, um Lerndefizite aufzuarbeiten, nicht nur Schülern aus einem Jahrgang anbieten. Das ist eine Möglichkeit, keine Verpflichtung.

Der Bund hat jetzt die Impfpflicht für Pflegeberufe beschlossen. Benötigen wir das auch für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher?

Bei den Schulbeschäftigten haben wir eine Impfquote von mehr als 95 Prozent, sodass wir das eigentlich nicht bräuchten. Wir werden die Möglichkeiten des neuen Infektionsschutzgesetzes aber nutzen, und den Impfstatus erfassen. Die letzten fünf Prozent, die sich nicht impfen lassen wollen, werden sich dann täglich testen müssen. Beim Kita-Personal müssen die Träger auch so konsequent vorgehen. Für beide Bereich gilt: Jetzt ist es Zeit, dass der Booster für Lehrer und Erzieher kommt. Ich bin froh, dass die Ständige Impfkommission nun die Auffrischung für alle ab 18 Jahren empfohlen hat. Für viele Schul- und Kitabeschäftigte werden die sechs Monate Ende November, im Dezember oder Januar abgelaufen sein, und dann ist es wichtig, dass sie schnell die dritte Impfung bekommen.

Die Lehrkräfte gehörten zu den ersten Gruppen, die geimpft worden sind. Für viele ist demnächst eine Auffrischungsimpfung fällig. Quelle: Stephanie Zerm

Für externe Gäste bei Schulveranstaltungen gilt jetzt 3G – bleiben die Schulen auch für Eltern weiterhin offen?

3G ist das Mindeste, das kann sich aber auch noch verschärfen, auf 2G oder 2G plus. Elternbeteiligung ist ein hohes Gut, aber es gilt abzuschichten. Elternabende und -gespräche sind wichtig, aber sonst sollte man sich beschränken. Gerade nach dem letzten Jahr kann ich den Wunsch nach Adventsfeiern und Weihnachtskonzerten verstehen, doch sie müssen mit maximaler Sicherheit stattfinden.

Von Saskia Döhner