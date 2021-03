Hannover

Vor den neuen Bund-Länder-Gesprächen über die Corona-Pandemie an diesem Mittwoch zeichnet sich eine Abkehr vom strengen Lockdown ab. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht sich für vorsichtige Lockerungen der Corona-Beschränkungen aus. In einer Online-Sitzung der Unionsfraktion hat Merkel am Dienstag eine stärker an regionalen Entwicklungen orientierte Öffnungsstrategie nach dem monatelangen Lockdown angekündigt.

Kanzlerin für Lockerungen

Die Strategie, die man für die Zukunft entwickele, setze nicht mehr nur auf bundesweite Inzidenzen oder R-Werte, sondern mache auch lokale Unterschiede, sagte Merkel, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Die Kanzlerin sagte demnach auch, sie selbst halte Öffnungen für notwendig. Nach dem sehr langen Lockdown würden Lockerungen „sehnlichst gewünscht“, man müsse nun Schritt für Schritt vorankommen. Geplant ist demnach unter anderem eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Der Lockdown soll aber grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden.

Schulen sollen ins Wechselmodell

Niedersachsen fokussiert sich in seinen Öffnungsplänen nach HAZ-Informationen auf Schulen, Gastronomie und Einzelhandel. So sollen die Schulen noch im März zum Wechselmodell für alle Klassen übergehen, falls die Infektionslage es zulässt. Die Außengastronomie könnte demnach am 22. März mit strengen Hygienevorschriften wieder öffnen. Bis Ostern könnten auch Übernachtungen wieder möglich sein. Die Landesregierung will sich aber erst nach den Bund-Länder-Beschlüssen festlegen.

Von Marco Seng