Weil sich die Corona-Infektionslage auch in Niedersachsen zusehends zuspitzt, regt der Landeselternrat vorgezogene Weihnachtsferien an. Statt Unterricht bis zum 22. Dezember zu machen, könnte schon der 17. Dezember der letzte Schultag sein, meint Elternvertreter Michael Guder. Er plädiert für eine frühzeitige klare Entscheidung. „So ein Durcheinander wie letztes Mal darf es nicht wieder geben.“

2020 konnten Eltern ihre Kinder freiwillig von der Schule abmelden

Im vergangenen Jahr hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erst gegen frühere Ferien argumentiert, war dann aber doch auf Druck des Koalitionspartners CDU darauf eingegangen, die Kinder zwei Tage eher in die Ferien zu schicken. Familien war es zudem freigestellt worden, ihre Kinder auch schon zwei weitere Tage zuvor vom Unterricht befreien zu lassen. Das führte dazu, dass viele Klassen an weiterführenden Schulen nahezu komplett leer waren, während an den Grundschulen nur ein oder zwei Kinder fehlten.

„Durchseuchung an den Schulen“?

Wenn es kälter wird, steigen mehr Schüler aus Bus und Bahn um. Quelle: Elena Everding (Archiv)

Guder fordert von der Politik, „endlich klare Kante“ zu zeigen. Offenkundig lasse man „eine Durchseuchung an den Schulen laufen“. Bislang herrsche im Schülerverkehr das „blanke Chaos“, die Schüler drängten sich in vollen Bussen und Bahnen, ob die Maskenpflicht eingehalten werden, kontrolliere ohnehin niemand. In den Klassenräumen fehlten nach wie vor Luftfilter, Schüler müssten bei kalten Temperaturen bei weit geöffneten Fenstern frieren und seien wochenlang stark erkältet. Eltern, die dies monierten, werde mitgeteilt, sie sollten ihren Kindern doch Handschuhe, Mützen und Schals mitgeben. Auch der Landesschülerrat sieht die Schüler wieder „kalten Wintermonaten“ ausgesetzt, weil die Schulträger nicht schnell genug Luftfilter angeschafft hätten.

Eltern bescheinigen negatives Testergebnis, obwohl kein Test gemacht wurde

Ob die Schnelltests zu Hause ordnungsgemäß durchgeführt würden, sei auch nicht zu überprüfen, so Guder. Lehrkräfte bemängeln immer wieder, dass Eltern ihren Kindern Blankounterschriften mitgeben, mit denen sie negative Tests bescheinigen, die gar nicht gemacht worden seien.

Der Landeselternratsvorsitzende schlägt vor, bereits am 18. Dezember „die Schotten dicht zu machen“, wie er sagt. Kurz vor den Ferien werde sowieso kein richtiger Unterricht mehr gemacht, anstehende Arbeiten könnten auch vorgezogen werden.

Tonne: Entscheidung über Ferienbeginn verfrüht

Kultusminister Tonne hält eine Entscheidung über vorzeitige Ferien jetzt für verfrüht. „Der heutige Tag ist nicht der richtige Zeitpunkt, frühere Ferien zu verkünden beziehungsweise sie auszuschließen. Es sind noch viereinhalb Wochen bis zu den Ferien. Viereinhalb Wochen in der Pandemie sind eine lange Zeit.“ Die Schulen bemühten sich, „mit Maskenpflicht, Hygienekonzepten, strengen Lüftungsvorschriften und insbesondere den eng getakteten Schülertestungen Schule sicher zu machen, aber auch das Leben drum herum“. In erster Linie seien aber die Erwachsenen gefragt, mit ihrem Verhalten ein sicheres Weihnachtsfest zu gewährleisten, dazu gehöre, sich impfen zu lassen und in der Freizeit keine Risiken einzugehen. Man könne nicht allein den Schulen einen Lockdown verordnen, während andere Bereiche davon unberührt blieben.

„Probleme bleiben – auch bei frühem Ferienbeginn“

Schulen geschlossen – und dann? Der Personalmangel an Schulen und die unzureichende räumliche Ausstattung werde ein früherer Ferienbeginn auch nicht beheben, sagt Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Nach Ansicht des Landesschülerrats sind vorgezogene Ferien nicht nötig, sie seien das äußerste Mittel, wenn die Inzidenzen und Hospitalisierungsraten weiter in die Höhe schnellten, sagt Schülervertreter Justus Scheper. Er plädiert aber für tägliche Schnelltests auch für Geimpfte.

Auch Bildungsverbände reagieren skeptisch auf den Vorschlag des Elternvertreters. „Zur Lösung des Problems tragen vorgezogene Weihnachtsferien nicht bei“, meint etwa Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Die Schulen leiden unter Personalmangel und unzureichender Ausstattung, Luftfilter fehlen, die Klassen sind zu groß und die Räume zu klein.“ Auch Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte glaubt nicht, dass drei Tage weniger Schulbetrieb „wirklich Entspannung bringen“.

Betreuungsprobleme für Eltern

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag, sieht den Vorschlag ambivalent: „Prinzipiell verlängerte Weihnachtsferien haben den Charme, das Verwandtschaftsbesuche ohne Risiko möglich sind, bergen aber gerade für Eltern zusätzliche Betreuungslast.“ Die FDP kann sich in der Woche vor Weihnachten „freiwilliges Distanzlernen“ vorstellen, wie Bildungsexperte Björn Försterling sagt, solange die Betreuung der Schüler sichergestellt sei.

