Hannover

Durch die Testwoche nach den Herbstferien wurden an niedersächsischen Schulen Hunderte Corona-Fälle entdeckt. Nach Angaben des Kultusministeriums hat eine Auswertung der Corona-Tests in der ersten Schulwoche 2090 positive Selbsttests bei Schülern ergeben, von denen 1233 in der PCR-Nachtestung bestätigt wurden. Bei Lehrern und anderen Schulmitarbeitern waren es 337 positive Selbsttests – in 139 Fällen durch PCR-Tests bestätigt. In der ersten Woche nach den Ferien bestand eine tägliche Testpflicht für Schüler und Beschäftigte an den Schulen.

Tonne: Sicherheitsnetz hat sich bewährt

„Erneut hat sich das Testen als Teil unseres Sicherheitsnetzes als wirksame Sicherheitsmaßnahme bewährt“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Es konnten viele Infektionen aufgedeckt und damit ein Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf die Weiterverbreitung des Virus in den Schulen und innerhalb der Familien erreicht werden.“

Laut Ministerium basieren die Daten auf Angaben von etwa 92 Prozent aller Schulen in Niedersachsen. In der ersten Woche nach den Herbstferien wurden demnach über 2,4 Millionen Test-Kits an Schüler sowie gut 71.000 an das Schulpersonal verteilt. An den Schulen seien noch mehr als 8,6 Millionen Tests vorrätig.

Keine Testpflicht für Geimpfte

Die Testpflicht besteht nicht für vollständig geimpfte und genese Personen. Auf die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gehen rund 1,1 Millionen Schüler, rund 100.000 Menschen sind als Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte oder pädagogische Mitarbeiter an den Schulen beschäftigt.

Mit einem engen Sicherheitsnetz aus Testungen, Maske tragen im Unterricht und Einhalten von Hygienemaßnahmen gelinge es trotz eines allgemein verschärften Infektionsgeschehens, den Präsenzunterricht sicher aufrechtzuerhalten, sagte Tonne. Dennoch sei es mit Blick auf die allgemeine Pandemieentwicklung angesagt, weiter achtsam zu sein und die Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Tonne: „Der Schutz der Gesundheit und der Schutz des Präsenzunterrichts haben für uns höchste Priorität.“

Von Marco Seng