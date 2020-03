Hannover

Björn Försterling, FDP-Bildungsexperte, sagt, jetzt – während der Schulschließungen in der Corona-Krise – zeige sich, was gut laufe bei der Digitalisierung in Schulen und was nicht. Er lobt die Lehrer. Sie würden über Computersystem Iserv Aufgaben an Schüler weiterleiten oder auch gewerbliche Plattformen nutzen. Aber das Land sei nicht in der Lage gewesen, die notwendigen digitalen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. „Der Bildungsserver ist immer noch nur rudimentär vorhanden“, moniert Försterling.“ Online-Unterrichtsstunden sind nicht entwickelt worden und landesweite Lizenzen für Lern-Apps oder digitale Schulbücher gibt es auch noch nicht.

Seit dieser Wochen haben die Schulen in ganz Deutschland geschlossen. Quelle: imago images/Revierfoto

„Kultusbürokratie bremst Digitalisierung “

Stattdessen verkünde der Kultusminister, dass alles, was die Lehrkräfte jetzt digital mit ihren Schülern erarbeiten, nicht in die Leistungsbewertung einfließen dürfe. Für Försterling ist klar: „Die Blockade der Digitalisierung sind also weniger die Lehrkräfte als vielmehr der Kultusminister mit seiner Bürokratie.“

„ Digitalisierung ist keine Spielerei “

Mareike Wulf ( CDU) kritisiert, dass die flächendeckende Digitalisierung der Schulen bislang nicht ernst genug genommen worden sei. „Der landesweite Schulausfall zeigt, dass landesweite und einheitlichere Digitalisierung keine Spielerei oder ein nettes Zusatzangebot ist, sondern in einer globalisierten Welt schlicht eine Notwendigkeit darstellt.“

„Meiner Ansicht nach geht es nicht um eine Digitalisierung der Bildung, sondern um Bildung in einer digitalisierten Welt“, sagt der Gifhorner SPD-Abgeordnete Philipp Raulfs. „Schule muss sich genauso verändern wie der Rest der Gesellschaft.“ Der 28-Jährige, jüngster männlicher Abgeordneter im niedersächsischen Landtag, ist im SPD-Arbeitskreis Kultus der Mann fürs Digitale. Die Schulen im Land seien sehr unterschiedlich aufgestellt, sagt er. Glücklich sei, wer eine finanzstarke Kommune als Schulträger habe, die ein gute WLAN-Verbindung finanziere, und Digitalexperten im eigenen Kollegium habe.

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Schulexpertin, sagt: „ Niedersachsen hat die letzten sechs Jahre vor allem auf die Verhandlungen und die Ausschüttung der Mittel aus dem Digitalpakt gewartet, anstatt offensiv nach vorne zu gehen. Ein schwerer Fehler.“ Andere Bundesländer hätten Think Tanks gegründet, Niedersachsen habe zwar 50 Digitalprofessuren geschaffen, aber keine einzige für Didaktik.

Schulen müssten die Digitalisierung teils mit Spenden, teils über die Eltern finanziert oder wiederum durch die Unterstützung von Firmen selbst umsetzen. Hier sei aber das Land in der Pflicht.

„Arme Kinder nicht abhängen“

Es sei sinnvoll, dass Lehrer den Schülern jetzt Aufgaben geben, damit ihr Tag strukturierter sei, aber: „Laptop, Computer und Drucker – all das kostet viel Geld und ist nicht überall vorhanden.“ Das Land müsse ärmere Familien finanziell unterstützen.

Viele Schüler lernen jetzt zu Hause. Quelle: Stefan Puchner/dpa

SPD : Politik entscheidet zu langsam

Die Politik hinke mit ihren Entscheidungen immer der Entwicklung hinterher, kritisiert auch Raulfes: „Da wird geprüft, ausgeschrieben, ausgerollt, gemacht – und die Digitalisierung ist längst schon weiter.“ Er fordert mehr Mut, auch Fehler zu machen: „Aus Fehlern kann man lernen.“

Hilft eine Digitalagentur?

Mareike Wulf schlägt vor, dass das Land eine Digitalagentur gründet, um die Schulen auf ein einheitlicheres Niveau zu bringen. Sie regt auch die Ausschreibung eines landesweiten ID-Management-Systems. Über eine ID für jeden Lehrer und jeden Schüler könnten sich Jugendliche leichter datenschutzkonform und landesweit bei Cloudangeboten registrieren.

Die CDU-Politikerin meint: „Landesweite Schulcloud-Lösungen sollte das Land nicht in Eigenregie entwickeln, sondern Öffentlich-Private-Partnerschafts-Modelle anstreben. Der Staat ist in der Regel ein schlechter Unternehmer und die Geschwindigkeit gerade im IT-Bereich ist sehr hoch.“

Das Land solle mit Verlagen und Start-upszusammenarbeiten, um Ideen für digitalen Unterricht zu entwickeln.

Raulfes sagt: „Die Leuchturmschulen, die schon weit sind, darf man auf keinen Fall bremsen, zweitens müssen kurzfristig alle Schulen ein funktionsfähiges WLAN erhalten, aber man darf drittens nicht solange die Hände in den Schoß legen und warten, bis alle Schüler auch wirklich mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind, man man muss parallel langfristige Visionen für digitalen Unterricht entwickeln.“ Das Land müsse dabei grundsätzlich die Marschrichtung vorgeben.

„Nicht Hände in den Schoss legen, bis alle Schüler ein digitales Endgerät haben.“ Quelle: Uli Deck/dpa

Die Digitalisierung dürfe nicht zu einer sozialen Spaltung der Schüler führen, betont Raulfes.

Bildschirme statt Lehrer?

Es gehe nicht darum, Lehrer zu ersetzen, sagt er auch. Sozialkompetenz könne man nicht am Tablet lernen, sondern nur im Klassenverband.

Auf Lehrer und Mitschüler kommt es an, findet Laurr Pooth von der GEW. Quelle: Jens Büttner/dpa

Genaus das befürchtet Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), gerade in Zeiten des Lehrermangels: „Das Lernen am Bildschirm darf nicht das Lernen der Zukunft sein.“ Empathie, Kommunikation, für seine Sache einstehen könne man nur in der Gemeinschaft lernen, und dabei sei die Rolle des Lehrers entscheidend.

Handys raus aus der Schule?

Vielmehr regt sie an, Schulen zur Smartphone und Tablet freien Zone zu erklären. Wenn Kinder nachmittags auf den digitalen Geräten herumdaddelten, müssten sie ja nicht auch noch vormittags im Unterricht damit hantierten. An Grundschulen müsse man überhaupt nicht digital lernen, findet sie, und auch nur in der Mittelstufe behutsam, etwas anderes sei das in der Oberstufe oder an Berufsbildenden Schulen.

Wieviel Digitalunterricht schon in unteren Jahrgängen? Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Natürlich sei Medienkompetenz wichtig, sagt Pooth, selbst Hauptschullehrerin, Schüler müssten wissen, was Facebook mit ihren Daten mache, was Algorithmen seien oder dass man nur das googlen könne, was man auch kenne.

Sie verweist auf die Entwicklung im Silicon Valley, der Kaderschmiede der Digitalisierung: „Da schicken die Reichen ihre Kinder in Privatschulen mit echten Lehrern und die armen Schüler sitzen vor den Bildschirmen.“ Das könne man doch für Niedersachsen nicht wollen.

