Weil sie sich überlastet fühlen, haben Lehrer an 17 Grund- und Oberschulen in Lüneburg die Klassenfahrten gestrichen. Sie seien durch viele zusätzliche Aufgaben so beansprucht, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sähen, zitiert der NDR die örtliche Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Für den Verband Bildung und Wissenschaft (VBE) ist der Schulfahrtenboykott ein „unüberhörbarer Hilferuf“, der von der Politik endlich ernst genommen müsste. „Der Lüneburger Protest ist nur die Spitze des Eisberges“, sagt VBE-Vorsitzender Franz-Josef Meyer. „In vielen Schulen rumort es, die Überbeanspruchungen haben ein Maß erreicht, das nicht mehr hinnehmbar ist und die Gesundheit der Lehrkräfte akut gefährdet.“

„Grundschullehrer sollen weniger unterrichten“

Die Vorschläge der Arbeitszeitkommission seien dem Kultusministerium seit 2018 bekannt und würden bislang nicht umgesetzt, kritisiert Meyer. Die Experten hatten unter anderem mehr Entlastung für ältere Lehrer und Teilzeitkräfte sowie eine generelle Senkung der Unterrichtsverpflichtung für Pädagogen an Grundschulen vorgeschlagen. Die unterrichten zurzeit 28 Stunden pro Woche, während es bei Gymnasiallehrern nur 23,5 Stunden sind. Weil sich Lehrer überfordert sehen, bleiben auch immer mehr Leitungsposten unbesetzt. Von den 2900 öffentlichen Schulen in Niedersachsen sind 140 ohne Leitung, darunter 85 Grund- und zehn Oberschulen. Im Dezember waren noch 170 Schulen ohne Leiter gewesen.

Ministerium: Boykott trifft die Falschen

Das Ministerium weist die Vorwürfe zurück. Das Thema Belastung und Möglichkeiten der Entlastung habe eine hohe Priorität, sagt ein Ministeriumssprecher. So gebe es regelmäßig Gespräche mit den Gewerkschaften und Bildungsverbänden. Zudem seien die Vergleichsarbeiten in der 3. Klasse gestrichen worden, es müssten nicht mehr alle Lehrer bei einer Klassenkonferenz anwesend sein, sondern nur diejenigen, die die betreffenden Kinder auch tatsächlich unterrichteten. Auch bessere sich die Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrer zum 1. August um 100 Euro monatlich.

Es sei legitim, wenn Lehrer weitere Verbesserungen forderten, aber Klassenfahrten zu streichen führe am Ziel vorbei, sagt der Sprecher. Der Boykott treffe die Schüler, und das seien die falschen. Den Schülern sollte die Freude an schulischen Aktivitäten nicht genommen werden. Von den 17 Boykottschulen hätten sich lediglich zwei bei der Landesschulbehörde vorab gemeldet: Eine Schule habe 2017 fehlende Beförderungsmöglichkeiten beklagt, eine andere habe sich im Dezember 2019 über eine unzureichende Unterrichtsversorgung beschwert. Die lag allerdings rein rechnerisch zu Beginn des Schuljahres bei 101,2 Prozent.

Klassenfahrtenboykott an Gymnasien ging jahrelang

Vor sechs Jahren hatten Lehrer an den meisten Gymnasien in Niedersachsen Klassenfahrten boykottiert, weil ihre Unterrichtsverpflichtung von 23,5 auf 24,5 Wochenstunden angehoben werden sollte. Der Boykott zog sich über mehrere Schuljahre. Dagegen waren schließlich Tausende Schüler auf die Straße gegangen, zuvor hatten aber auch viele Schüler gegen die Anhebung der Pflichtstunden protestiert. Die musste am Ende vom Land sowieso zurückgenommen werden, weil Bildungsverbände dagegen vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg geklagt und gewonnen hatten.

