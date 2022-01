Hannover

Bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren ist die Sieben-Tages-Inzidenz in dieser Woche in Niedersachsen auf 2143 hochgeschnellt, keine andere Altersgruppe hat so hohe Infektionszahlen. Immer mehr Schülerinnen und Schüler infizieren sich, auch Lehrkräfte fallen zunehmend aus, obwohl sie geimpft und geboostert sind. Gleichzeitig ist bei den jüngeren Kindern der Impfschutz noch marginal: Nicht einmal jeder Fünfte der Fünf- bis Elfjährigen hat inzwischen die erste Impfung erhalten, doppelt geimpft sind nur 7,1 Prozent. Das Sozialministerium weist jedoch darauf hin, dass Niedersachsen damit weit über dem Bundesschnitt liege.

Testpflicht für Kinder wird verschärft

Ab Anfang Februar gilt die tägliche Testpflicht auch für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Während Berlin die Präsenzpflicht bis Ende Februar aufhebt und Eltern freistellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken, hält Niedersachsen am Ziel Präsenzunterricht fest – trotz der rasant steigenden Infektionszahlen gerade bei Grundschulkindern. Um maximale Präsenz und maximalen Schutz zusammen umzusetzen, werde das Sicherheitsnetz jetzt noch mal enger gezogen, sagt ein Ministeriumssprecher und verweist darauf, dass sich ab Mitte nächster Woche auch geimpfte und genesene Schüler täglich testen müssen, ausgenommen sind bereits dreifach geimpfte. Zudem soll ab dem 15. Februar eine Kita-Testpflicht kommen. Drei Tests pro Woche sollen Vorschrift werden, wie das Ministerium auf HAZ-Nachfrage mitteilte. Gelten soll die Pflicht für Kinder ab drei Jahren.

Offene Schulen wichtig fürs Seelenheil der Kinder

Es gehe nicht darum, Präsenzunterricht aus ideologischen Gründen auf alle Fälle durchzuboxen, heißt es im Kultusministerium. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bei Verdachtsfällen und Infektionen werde konsequent, aber eben auch minimalinvasiv gehandelt. Bislang hätten erst wenige Schulen komplett ins Distanzlernen wechseln müssen. Es gehe nicht darum, Präsenzunterricht aus ideologischen Gründen auf alle Fälle durchzuboxen, sagt der Sprecher. Wie wichtig offene Schulen und Kitas für die soziale Entwicklung, die Persönlichkeitsreife, den Bildungserfolg, das körperliche wie mentale Wohlempfinden und Gesundheit der Kinder seien, hätten vorherige Lockdowns gezeigt. Rückendeckung bekommt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) für seine Linie von den Regierungsparteien.

Wo bleiben die Luftfilter?

Auch Julia Willie Hamburg (Grüne) hält offene Schulen für wichtig, aber man könne die Omikron-Welle nicht einfach durch die Einrichtungen laufen lassen, mahnt sie. Auch Kinder könnten etwa an Long-Covid erkranken. Sie fordert bessere Schutzmaßnahmen – etwa Luftfilter in den Schulen oder noch bessere Selbsttests. Auch andere Vorgaben für Erwachsene wie eine Testpflicht am Arbeitsplatz, Homeoffice und Kontaktreduzierungen könnten helfen, die Kinder besser zu schützen.

FDP für schulbezogene Lösungen

Björn Försterling (FDP) wirbt für schulbezogene statt landesweite Lösungen. Er fordert vom Land, sicherzustellen, dass Schulen kurzfristig in einem hybriden Unterricht oder ins Distanzlernen wechseln könnten. Bei einem diffusen Infektionsgeschehen sollten Gesundheitsämter im Zweifel Schulschließungen verfügen. Schulleiter müssten für ihre Entscheidungen vom Land unbedingten Rückhalt bekommen.

Schleichende Durchseuchung der Schulen?

Bei den Bildungsverbänden wecken die hohen Infektionszahlen bei den Kindern gemischte Reaktionen. Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung warnt vor einer schleichenden Durchseuchung der Kitas und Schulen: „Ich habe da kein gutes Gefühl.“ Die Schulen müssten mehr Freiheiten bekommen, einzelne Klassen oder Jahrgänge ins Homeschooling zu schicken, fordert auch Klaus-Michael Solf vom Verein „Leitungen Niedersächsischer Grundschulen“.

Homeschooling, hybrider Unterricht oder Regelbetrieb? Schulleiter wünschen sich in der Omikron-Welle mehr Spielraum für eigene Entscheidungen – und dafür auch Rückendeckung vom Land. Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Den zweistufigen Notfallplan, mit dem das Land den Präsenzbetrieb absichern will und der ermöglicht, Lehrkräfte vorrangig im Pflichtunterricht einzusetzen, hält der Schulleitungsverband dabei nicht für hilfreich. „Der beschreibt nur das, was wir ohnehin schon tun“, sagt Verbandsvorsitzender René Mounajed: „Aber wer entscheidet, wenn es brenzlig wird? Wo bekommen wir fehlendes Personal her?“

Warum dürfen Lehrkräfte in die Schulen, aber Berater nicht?

Und noch eines versteht der Schulleiter der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim nicht: „Wenn die Schulen so sicher sind, dass Schüler und Lehrkräfte jeden Tag kommen sollen, warum dürfen dann die Schulpsychologen und Berater aus den Schulbehörden die Schulen nicht betreten? Gerade jetzt haben die Lehrerinnen und Lehrer ihre Hilfe doch so bitter nötig.“

Von Saskia Döhner