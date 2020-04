Schüler und Lehrer können laut Hygieneplan des Kultusministeriums auch ohne eine Maske zurück in die Schulen. Schulleiter hatten zuvor ihre Schüler aufgefordert, ausschließlich mit Maske zu erscheinen. Das Ministerium hält eine andere Regel jedoch für wichtiger.

