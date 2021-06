Hannover

Drei Mütter aus Niedersachsen haben genug von politischen Versprechungen und Ausweichmanövern: Sie haben jetzt per Eilantrag Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover (Az. 6 B 4010/21) eingereicht, um wenigstens im nächsten Schuljahr pandemiesichere Klassenzimmer zu haben. Hauptforderung ihrer Klage gegen das Land ist der Einbau von Luftfilteranlagen und Trennwänden. Technische Ausstattung müsse Vorrang vor personenbezogenen Maßnahme wie etwa einer „Impfpflicht durch die Hintertür“ haben, sagen die Mütter.

Offene Briefe an Kultusminister und Online-Petition

Schon vor einigen Wochen hatten Dinah Maasch aus Oldenburg sowie Julia Günther und Isabel Rojas aus Hannover Briefe an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) geschrieben und eine Online-Petition gestartet, um die Klassenzimmer besser zu schützen. Die Antwort des Ministers sei freundlich, aber unverbindlich gewesen, heißt es.

„Supermärkte besser geschützt als Schulen“

Die drei Mütter werfen dem Land vor, bisher nicht ausreichend Geld zur Sicherung der Schulen zur Verfügung gestellt zu haben. Sie kritisieren, dass kein politischer Wille erkennbar sei, um die Kinder im Präsenzbetrieb auch in Pandemiezeiten sicher zu beschulen. Rojas sagt: „Fast jeder Supermarkt bietet mehr Infektionsschutz als Schulen, Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen müssen auch für Schulen gelten.“

Neben Luftfiltern und Fensterventilatoren fordern die Mütter durchsichtige Trennwände für die Klassenzimmer sowie zusätzliche Busse und Bahnen für den Schulweg, so dass die Schulen auch im Herbst und Winter mit voraussichtlich wieder steigenden Fallzahlen offenbleiben können.

Auch Lehrervertretern wie Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung und Joachim Maiß vom Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen hatten vor Journalisten kürzlich gesagt, dass der flächendeckende Einsatz von Luftfiltern in den Schulen das monatelange Homeschooling verhindert hätten. Aber das Kultusministerium habe die Forderung immer abgebügelt. Wenigstens für die nächste Herbst- und Wintersaison müsste das anders werden. Meyer fordert, die Zeit bis zum Anfang des nächsten Schuljahres im September für den Einbau der Anlagen zu nutzen.

Zum Start in den Regelbetrieb mit vollen Klassen hatten Schüler berichtet, dass sie sich in den engen Räumen mit direkten Sitznachbarn unwohl fühlen, verschärft wird dieses Gefühl noch dadurch, dass mit einem Inzidenzwert von unter 35 auch die Maskenpflicht im Unterricht fällt.

„Fensteraufreißen bei Minusgraden ist barbarisch“

Auch der neue Landeselternratsvorsitzende Michael Guder betont, dass Lüften allein nicht ausreiche. Schon seit mehr als einem Jahr tritt das Gremium für Luftfilter ein und bekommt dafür jetzt auch Unterstützung durch das Umweltbundesamt. Aerosolforscher wie Prof. Christian Kähler von der Universität der Bundeswehr in München fordern Luftfilter und Trennwände schon seit Langem.

Kultusminister Tonne allerdings verweist darauf, dass das Konzept „20:5:20“ (20 Minuten Unterricht, dann fünf Minuten lüften, dann wieder 20 Minuten Unterricht) am effektivsten sei. Ralph Böse vom Berufsschullehrerverband hatte das Fensteraufreißen bei Minustemperaturen am Dienstag in Hannover bei der Pressekonferenz der Bildungsverbände „barbarisch“ genannt.

Technische Ausstattung vor Impfpflicht

„Wieso investiert unser Land nicht in das Wichtigste, das wir haben – die Sicherheit und Bildung unserer Kinder?“, fragt Dinah Maasch. Und ihre Mitstreiterin Julia Günther erklärt: „Ich weigere mich, tatenlos zuzusehen und zu riskieren, dass wir im Winter wieder ins Homeschooling gehen müssen, weil kein Geld für die Sicherheit unserer Kinder übrig ist.“ Die Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes, die für alle Betriebe gelte, werde vom niedersächsischen Kultusministerium nicht umgesetzt. Zunächst müssen technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden, bevor personenbezogene Maßnahmen wie das Impfen an der Reihe seien.

