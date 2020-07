Hannover

Nach Ansicht der Grünen müssen in diesem Schuljahr wegen der Corona-Pandemie alle Schüler versetzt werden. Anstatt die Lehrer um milde Bewertungen zu bitten und die Versetzungsregeln großzügiger auszulegen, hätte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in Niedersachsen lieber gleich das Sitzenbleiben in diesem Sommer ganz streichen sollen, fordert Julia Willie Hamburg, Bildungsexpertin der Grünen im Landtag. So hatte es Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Das hätte den Druck aus den Schulen genommen, die ohnehin schon belastet seien. So aber mache Minister Tonne die Lehrkräfte am Ende für schlechte Noten und Nichtversetzung nun zu den Sündenböcken, moniert Hamburg.

Grüne, SPD und Jugendorganisationen, auch einige Kommunen hatten schon vor Wochen gefordert, alle Schüler generell zu versetzen. Es gibt aber auch Schulleiter in Hannover wie Martin Thunich von der Wilhelm-Raabe-Schule, die loben, dass Tonne auf die pädagogische Einschätzung der Lehrkräfte vertraut anstatt von oben zu verfügen, dass niemand sitzenbleiben dürfe.

Ausgleichsregel muss konsequent angewandt werden

In diesem Schuljahr soll die Regel, dass ein Schüler, der zwei Fünfen auf dem Zeugnis hat, diese aber durch Dreien in vergleichbaren Fächern ausgleichen kann, in den nächsthöheren Jahrgang versetzt wird, ausnahmslos angewandt werden. Bislang ist es eher eine Kann-Bestimmung. Die Lehrer konnten einen Schüler versetzen, wenn sie annahmen, dass er in der nächsthöheren Klassenstufe mitkommen würde. Im Regelfall nahmen sie dies nicht an, und der Schüler blieb sitzen. In diesem Sommer müssen alle Schüler ungeachtet einer Leistungsprognose für die Zukunft versetzt werden.

Leistungen im Homeschooling bleiben unbeachtet

Viele Eltern monieren unterdessen, dass die Lehrer die Leistungen im Homeschooling bei ihrer Bewertung nicht positiv anerkennen. Generell dürfen die Aufgaben, die online von den Schülern zu Hause bearbeitet worden sind, nur zur Verbesserung, nicht zur Verschlechterung der Note herangezogen werden, aber nur wenn Kinder konkret im einzelnen darum bitten. Diese Vorgabe war vielen Familien offenbar nicht bekannt.

Von Saskia Döhner