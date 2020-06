Wenn die Schüler in Niedersachsen Mitte Juli ihre Zeugnisse bekommen, erhalten sie auch einen besonderen Brief. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat zum Ende des Corona-Halbjahrs erstmals alle Schüler persönlich angeschrieben – im Ton passend zur Altersstufe spricht der Minister auch das an, was viele in den vergangenen Monaten „doof“ fanden.