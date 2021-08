Hannover

Der niedersächsische Verband Bildung und Erziehung (VBE) sieht die neue Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für Zwölf- bis 17-Jährige kritisch. Damit wachse der Druck auf Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen, sagt VBE-Vorsitzender Franz-Josef Meyer. Dabei gebe es noch viele Ungeimpfte im Alter zwischen 18 und 59. Man sollte lieber erwachsene Impfmuffel überzeugen sich zu schützen, anstatt Jugendliche in die Pflicht zu nehmen. Möglicherweise scheuten sich Politiker aber davor, Wähler zu verprellen und setzen lieber Jugendliche unter Druck, die noch nicht wählen dürften, sagt Meyer gegenüber der HAZ.

Warnung vor Impfaktionen in Schulen

Von Impfaktionen in Schulen hält der Lehrerverband nichts. Damit trage man nur mögliche Konflikte in die Schulen, sagt Meyer. Das hätten Erfahrungen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, wo Impfaktionen auch zu Protesten von Corona-Gegner an Schulen geführt hätten. Anstatt Schüler in Turnhallen, Aulen oder Impfbussen zu impfen, sollte man entsprechende Angebote lieber außerhalb der Schule machen. Auch andere Bildungs- und Elternverbände warnen davor, so Unfrieden in die Klassen zu tragen.

„Keine Impfpflicht für pädagogisches Personal nötig“

Eine Impfpflicht für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte oder anderes pädagogisches Personal hält der VBE-Vorsitzende ebenfalls nicht für nötig. Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) hatte eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorgeschlagen, die eng mit Kindern unter zwölf Jahren zu tun haben wie Erzieher und Pädagogen. In Niedersachsen seien schon jetzt mehr als 80 Prozent der Pädagogen doppelt und 95 Prozent einmal geimpft, sagt Meyer. Auch bei den Kita-Beschäftigten sei die Impfbereitschaft hoch. Auch das Kultusministerium lehnt eine Impfpflicht für Lehrkräfte ab.

Christine Heymann-Splinter von der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten will sich zu einer etwaigen Impfpflicht für Erzieher nicht positionieren. Es sei die persönliche Entscheidung jedes einzelnen, ob er sich impfen lasse oder nicht. Ungeimpfte Kita-Beschäftigte seien in der Regel aber sehr vorsichtig im Umgang mit Kindern.

