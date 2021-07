Hannover

Mehr Tempo bei Kinderimpfungen: Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) wendet sich zusammen mit ihrem Kabinettskollegen, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, mit einem Appell an die Ständige Impfkommission (Stiko). Die Kommission soll demnach im Ausland gesammelte Daten zur Grundlage nehmen, um eine generelle Impfempfehlung für Jugendliche erneut zu prüfen. Gerade mit Blick auf die hochansteckende Delta-Corona-Variante und den bevorstehenden Herbst sei hier Eile geboten, hieß es.

Bislang empfiehlt die Stiko nur die Impfung für 12- bis 17-Jährige mit Vorerkrankungen, bei anderen nicht. Für eine weitergehende Empfehlung fehlten Daten, heißt es zur Begründung. Bislang ist die Impfquote in dieser Altersgruppe sehr niedrig. Behrens und Tonne verweisen jetzt darauf, dass es zwar keine Daten in Deutschland, sehr wohl aber in anderen Ländern wie Großbritannien und den USA gebe. Hier seien bereits Hunderttausende Jugendliche geimpft worden.

„Wir drängen die Stiko nicht zu einer Entscheidung“, sagt Behrens am Dienstag vor Journalisten in Hannover, „wir drängen sie aber zu einer Bewertung.“

Land fördert Luftfiltereinbau

Weil Kinder unter zwölf Jahren auf lange Sicht kein Impfangebot erhalten, will Niedersachsen gerade an Grundschulen und in den unteren Jahrgängen der weiterführenden Schulen den Einbau von Fensterventilatoren und Luftfiltern fördern. Luftfilter ersetzten aber nicht das klassische Lüften über Fenster, sagte Tonne.

Von Saskia Döhner