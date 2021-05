Hannover

Ab Ende Mai sollen die meisten Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden, auch die Kitas sollen zum Regelbetrieb zurückkehren. Das sieht der neue Stufenplan vor, den Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover vorgestellt hat. Voraussetzung sind allerdings stabile niedrige Inzidenzwerte. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 165 gilt das Modell B mit Wechselunterricht für halbe Lerngruppen, bei unter 50 gilt der Regelbetrieb mit vollen Lerngruppen (Modell A), und ab 165 müssen alle wieder ins Homeschooling – ausgenommen sind die Jahrgänge vier und zwölf sowie die Abschlussjahrgänge. Schulen und Kitas seien soziale, aber auch sichere Orte, sagte der Minister.

Ab wann genau kehren die Schulen wieder zum Regelbetrieb mit vollen Klassen zurück?

Wenn in einem Kreis, einer Kommune oder in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Sieben-Tages-Inzidenz bei unter 50 liegt, gibt der zuständige Kreis oder die kreisfreie Stadt in einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt, dass ab dem übernächsten Tag das Szenario gewechselt wird. Schulen sollen das dann aber erst in der folgenden Kalenderwoche umsetzen. Sonn- und Feiertage unterbrechen die Zählung nicht.

Was ist mit der Ganztagsbetreuung?

An offenen Ganztagsschulen ist im Modell A – also im Präsenzunterricht in ganzen Klassen – bis zu den Sommerferien nach Unterrichtsende mindestens eine Notbetreuung anzubieten, die nicht kürzer als eine Zeitstunde sein darf. Normalerweise läuft der Ganztagsbetriebs bis 16 Uhr. Im Modell B gibt es keinen Ganztagsbetrieb.

Viele Lehrkräfte sind bereits geimpft – was ist mit den Schülern?

Sobald es eine Impfzulassung für ein Präparat gebe, sollten Kinder ab zwölf Jahren noch vor den Sommerferien ein erstes Impfangebot bekommen, sagte Tonne. Bei den Lehrkräften seien inzwischen 76,4 Prozent zumindest einmal geimpft, bei den Grundschullehrern seien es 94, bei den Förderschulllehrern 76, bei den Pädagogen weiterführender Schulen 73 und bei den Berufsschullehrern 70 Prozent. Konkrete Zahlen zu den Erzieherinnen und Erziehern in Kitas liegen nicht vor, aber die Impfquote dürfte ähnlich sein, sagte Tonne. Die sinkenden Corona-Zahlen seien ermutigend, mit der Strategie aus Testen, Impfen und Maske tragen seien Schulen und Kitas gut aufgestellt.

Schluss mit Modell B: Bei niedrigen Inzidenzwerten sollen die Schulen ab dem 31. Mai wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Region Hannover liegt am Freitag wieder bei einem Inzidenzwert von 53,8. Kann das überhaupt noch klappen mit dem Regelunterricht ab 31. Mai?

Ja, sagt Kultusminister Tonne. Es wäre allerdings sportlich, weil bestenfalls am nächsten Sonnabend entschieden werden könnte, das Szenario zu wechseln. Wenn die Inzidenz mal über, mal unter dem Grenzwert liege, sei die Planung besonders schwierig.

Fällt bei den besseren Inzidenzwerten auch die Testpflicht?

Nein, die dürfte Schüler und Schulbeschäftigte noch Monate begleiten. Zwei verpflichtende Selbsttests pro Woche und gegebenenfalls noch anlassbezogene Tests bleiben auf alle Fälle bis Schuljahresende Pflicht – unabhängig vom Inzidenzwert in der jeweiligen Region. Und auch im Herbst könnte die Testpflicht weiter gelten.

Verpflichtende Selbsttests bleiben an den Schulen weiterhin die Regel. Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Können Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen, sie weiterhin vom Präsenzunterricht abmelden?

Ja, das geht laut Tonne rechtlich nicht anders. Landesweit mache davon aber nur ein Bruchteil der Familien Gebrauch. Nur 2,5 Prozent der Eltern hätten ihre Kinder abgemeldet, Tendenz sinkend. Auch vorerkrankte Landesbedienstete oder Beschäftigte mit gesundheitlich gefährdeten Kindern unter 14 Jahren können im Homeoffice arbeiten. Das gilt allerdings nicht, wenn sie ein Impfangebot ausgeschlagen haben. Für vollständig Geimpfte und Genesene gilt die Testpflicht nicht.

Wie viele Corona-Fälle konnten bislang über die Selbsttests aufgedeckt werden?

Nach Angaben des Ministers waren in den vergangenen Wochen insgesamt nur 0,029 Prozent der Schüler durch einen anschließenden PCR-Test bestätigt tatsächlich positiv, bei den Schulbeschäftigten waren 0,01 Prozent. In den vergangenen fünf Wochen wurden 7,1 Millionen Schnelltests an Schüler ausgegeben, davon waren 3600 positiv, per PCR-Test wurden 2100 bestätigt. Bei den Schulbeschäftigten waren von 1,3 Millionen Tests 570 positiv, bestätigt mit einem PCR-Test waren 180. Allerdings waren nach den Osterferien drei Viertel der Schüler zunächst gar nicht an den Schulen gewesen, sondern hatten ausschließlich zu Hause gelernt. Wechselunterricht für alle Jahrgänge gibt es erst seit dem 10. Mai. Insgesamt hat das Land bislang 14,6 Millionen Testkits ausgegeben. Die Versorgung mit zwei Schnelltests in der Vorwoche sei sichergestellt, heißt es.

Was ist mit der Maskenpflicht – bleibt die auch bestehen?

Ja, ein Mund-Nasen-Schutz ist an allen Schulformen unabhängig von der Inzidenz außerhalb der eigenen Kohorte (Klasse oder Jahrgang) überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann zwingend. Ab einer Inzidenz von 35 müssen an weiterführenden Schulen auch im Unterricht Masken getragen werden. Der Kultusminister sagte, die Schulen seien angehalten, den Kindern auch ausreichend Raum für maskenfreie Zeiten zu geben. Wenn es das Wetter zulasse, sei auch Unterricht im Freien dringend zu empfehlen. Schüler sollten mehrere Masken zum Wechseln dabeihaben.

Wenn die Inzidenzwerte wieder steigen, ab wann gilt dann das strengere Unterrichtszenario?

Erst ab einem Inzidenzwert von 165 gehen die Schulen wieder ins Szenario C, also ins Homeschoolin. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Hier gelten nicht fünf, sondern drei Werktage als Maßstab. Wenn der Grenzwert an drei Tagen den Grenzwert überschreitet, wird eine öffentliche Allgemeinverfügung bekanntgegeben,. Der Wechsel ins nächste Unterrichtsszenario muss dann aber bereits am übernächsten Tag erfolgen.

Wie sollen die Kinder bei diesem ständigen Wechsel der Unterrichtsmodelle überhaupt noch etwas lernen?

Berichte, in denen Kinder unterstellt werde, sie würden in der Corona-Zeit nichts oder zu wenig lernen, müssten Schüler wie einen Schlag ins Gesicht empfinden, erklärte Tonne. Das sei schlicht falsch. Kinder hätten in der Pandemie sehr viel gelernt – zum Beispiel, sich selbst zu organisieren und allgemeine Selbstständigkeit. Kinder und Jugendliche hätten in den vergangenen Monaten sehr viel ertragen müssen, nun sei es an der Zeit, dass die Erwachsenen ihnen etwas zurückgeben, was den Kindern über lange Zeit genommen worden sei. Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Kinder hätten in der Pandemie sehr viel gelernt, sagt der Kultusminister. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Viele Kinder sorgen sich aber um ihre Noten. Viele Schulen haben nach den ersten zwei Wochen Präsenzunterricht im Wechselmodell bereits die ersten schriftlichen Arbeiten angesetzt. Wie soll das gehen, wenn schon wieder das Unterrichtsmodell geändert wird?

Die Lehrkräfte müssten die Schüler im gesamten Klassenverband mit viel Empathie empfangen, sagte Tonne. „Das Szenario A ist für viele Schülerinnen und Schüler monatelang in weiter Ferne gewesen. Da gilt es, sich wieder zusammenzufinden und in aller Ruhe zu akklimatisieren. Es geht jetzt um eine Phase der Freude und Eingewöhnung.“ Kinder sollten nicht mit Angst und Sorge, sondern mit Spaß in die Schule gehen. Viele hätten gesagt, dass sie sich freuten, wieder in die Schule zu kommen. Das sei ein großes Lob für die Lehrkräfte. Der Weg zurück müsse behutsam sein – das heißt laut Kultusministerium aber nicht, dass in der ersten Woche des Präsenzunterrichts in ganzen Klassen grundsätzlich auf schriftliche Klassenarbeiten verzichtet werden muss. Zulässig sind maximal zwei pro Woche. Der Landesschülerrat hatte gefordert, die Klassenarbeiten in diesem Schuljahr generell auszusetzen. Auch für die Planungen des nächsten Schuljahres würden die Erfahrungen aus der Corona-Zeit berücksichtigt, kündigte Tonne an.

Wie reagieren die Verbände auf die Schulöffnungen?

Nicht begeistert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt vor einer Pseudonormalität. Fehlende Abstände und Impfungen machten Schulen zu unsicheren Orten. Es fehle Personal, um die Kinder bei der Aufarbeitung des Erlebten zu unterstützen, sagte GEW-Vorsitzende Laura Pooth. Die Freude bei den Schülern und Eltern über mehr Präsenzunterricht sei verständlich, betonte Torsten Neumann vom Verband der Niedersächsischen Lehrkräfte. Es müsse aber unbedingt der Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Schulen weiter in den Blick genommen werden. Er warnt vor einem massiven Lehrermangel an den Haupt-, Real- und Oberschulen im nächsten Schuljahr. Dieses Problem sei bislang völlig außer Acht gelassen worden.

Von Saskia Döhner