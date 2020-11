Hannover

Das Kultusministerium hat am Freitag aus Infektionsschutzgründen vorerst auch das Schulschwimmen verboten. Solange die Schwimmstätten geschlossen seien, sei auch das Schulschwimmen untersagt, heißt es in dem Erlass. Das betreffe den Schwimmunterricht und außerunterrichtliche schulische Schwimmangebote wie Schwimm-Arbeitsgemeinschaften. Und die Regelung gelte auch für schuleigene Schwimmbäder, die nur Schulen zur Verfügung stünden. Das Verbot gilt zunächst bis Ende November. Viele Schulen hatten aufgrund des Föhnverbotes in diesem Schuljahr ohnehin schon ihre Schwimmkurse gestrichen.

Von dö