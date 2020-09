Hannover

In Hamburg-Winterhude haben sich offenbar erstmals einige der 26 infizierten Schüler und drei Lehrer innerhalb der Schule mit Corona angesteckt. Bisher hatte es immer geheißen, dass das Virus von außen in die Schule getragen werde, durch private Feiern, Sportvereine oder überfüllte Schulbusse. Auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) betont stets, dass Schulen keine Hotspots, sondern sichere Orte seien, solang man sich innerhalb und außerhalb der Schule an die Hygienevorgaben halte. In Hamburg fordern Experten jetzt ein Umdenken, weg vom Kohortenprinzip hin zu kleinen, festen Lerngruppen. Die Lehrer sollten möglichst nicht mehr zwischen den Lerngruppen hin und her wechseln. Gefordert wird auch eine Maskenpflicht für Lehrer im Unterricht, da sie als Superspreader von Klassenraum zu Klassenraum gingen.

Es sei nicht belegt, dass Lehrer das Virus ungebremst weitergeben, heißt es. Quelle: Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Für Niedersachsen sieht Minister Tonne keinen Handlungsbedarf. Es sei nicht belegt, dass Lehrer das Virus ungebremst weiterverbreiteten. Insgesamt gibt es zurzeit 106 an Corona erkrankte Schüler, allein 63 davon in der Region Hannover, und 17 Lehrkräfte.

Ein Lehrer, eine Klasse? Die Realität sieht anders aus

Bislang basieren aber gerade in weiterführenden Schulen die Stundenpläne darauf, dass Pädagogen mehrere Klassen in unterschiedlichen Jahrgängen unterrichten. Das Prinzip „Ein Lehrer, eine Klasse“ mag allenfalls in der Grundschule funktionieren, in höheren Klassen mit Fachunterricht in Physik, Informatik, Geschichte und diversen Fremdsprachen wird das schwierig.

Ein Lehrer, der in allen Fächern fit ist und sie unterrichten kann, gibt es allenfalls an der Grundschule. Quelle: Armin Weigel/dpa

Auch hinter der geschlossenen Tür im Lehrerzimmer herrscht keine große Infektionsgefahr, so schildern es zumindest befragte Schulleiter. Viele Schulen haben ein zweites Lehrerzimmer eingerichtet, damit sich das Kollegium mehr verteilt. An der Humboldtschule beispielsweise wurden die Tische auseinandergerückt, und wie die stellvertretenden Schulleiterin Imke Oldewurtel sagt, herrscht strikte Maskenpflicht, außer beim Essen und Trinken. Auch an der Sophienschule gelten klare Regeln, sagt Schulleiter Peter Kindermann: „Einzeltische auseinander, Maskenpflicht, Handhygiene, Dauerlüften.“

Von Saskia Döhner