Hannover

Nach den Osterferien sollen alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche auf Corona getestet werden können. Das hat die niedersächsische Staatskanzlei in der Nacht zu Dienstag nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekannt gegeben.

Unterricht nur für getestete Schüler?

Unklar ist noch, ob auf diesem Weg eine Art Testpflicht durch die Hintertür eingeführt wird. Denn bislang sind die Tests freiwillig. Lehrerverbände fordern aber zunehmend, sie verpflichtend zu machen. Möglicherweise müssen die Kinder, die nicht getestet werden, dann zuhause lernen. Dabei gibt es aber noch viele Unwägbarkeiten: Wer überprüft, ob die Grundschüler, die ja die Schnelltests zuhause machen, wirklich negativ sind? Sind schriftliche Erklärungen der Eltern, dass die Tests negativ waren, mit dem Datenschutz vereinbar? Und was ist mit den Abschlussprüfungen, die Mitte April starten – kann man daran ohne Test überhaupt teilnehmen?

Viele Fragen um Schnelltests

Offene Frage gibt es auch mit Blick auf die Test ab Klasse 5. Bislang sieht der Plan des Kultusministeriums vor, dass sie in den Schulen unter Anleitung der Lehrerkräfte stattfinden. Es gibt aber nicht nur von Pädagogen, sondern auch von Elternvertretern die Forderung, dass diese zuhause gemacht werden sollen. Aber auch dann bleibt die Frage der Überprüfbarkeit.

Bis Ende der Woche sollen 1,2 Millionen Testkits an die Schulen in Niedersachsen ausgeliefert worden seien, damit jeder einmal einen Probelauf unternehmen kann. Wenn der Markt es erlaubt, sollen bis Ende der Osterferien dann drei Millionen Laienkits an die Schulen geschickt werden.

Wird das die neue Eintrittskarte für den Unterricht? Quelle: Holger John/dpa

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, es gehe in dieser Testwoche darum, Erfahrungen zu sammeln. Niemand erwarte, dass alles sofort perfekt klappe. Er sei offen für die beste Lösung – ob die Tests zuhause oder in der Schule stattfinden sollten, werde man ausprobieren. Lehrkräfte nähmen keine Tests an den Kindern vor und kämen ihnen auch nicht zu nahe, deshalb bedürfe es auch keiner Schutzausrüstung. Die Abstriche würden nur im vorderen Nasenbereich und nicht im Rachen gemacht, so liege kein erhöhtes Infektionsrisiko für die Pädagogen vor. Die Kits, auch positive Tests, könnten problemlos im Restmüll entsorgt werden, in der Testflüssigkeit sei ein Inaktivator enthalten.

Kommt die Testpflicht für Lehrer?

Und was ist mit den Lehrkräften? Gibt es für sie eine Testpflicht? Wäre die mit dem Beamtenrecht vereinbar? Dürfen Pädagogen, die sich nicht testen und nicht impfen lassen, überhaupt noch vor die Klasse treten? Was ist mit dem Gesundheitsschutz der Kinder und der Kollegen? Und fällt mit den Impf- und Testangeboten das Recht auf Homeoffice für Risikogruppen? Zu all diesen Fragen wird das Kultusministerium zeitnah konkret Stellung nehmen müssen.

Eigentlich sollten in dieser Woche wieder mehr Schüler im Wechselmodell auch in der Schule lernen können. Voraussetzung ist allerdings, dass der Inzidenzwert vor Ort in Kreisen und Region mindestens drei Tage durchgängig unter 100 Neuinfektionen im Sieben-Tages-Verlauf lag.

Immer mehr Regionen, darunter auch Hannover, sind aber darüber, sodass nur die Grundschulen, Abschlussklassen und Förderschulen für geistig-behinderte Schüler derzeit Präsenzunterricht für halbierte Lerngruppen anbieten. Unklar ist noch, ob nach Ostern bei einem Inzidenzwert von mehr als 200 der Unterricht für alle Schulformen sofort eingestellt wird.

Nach Angaben des Kultusministeriums ist der Wiedereinstieg in den Unterricht in den Schulen, dort wo er möglich war, weitgehend routiniert verlaufen. Viele Kinder und Lehrkräfte seien einfach froh gewesen, sich wiederzusehen. Ob es für Kita-Kinder auch Testangebote geben solle, ist ebenfalls noch unklar. Bislang läuft in Hochinzidenzkommunen wie der Region Hannover weiterhin nur die Notbetreuung in den Kitas, alle übrigen sind im Szenario B mit festen Gruppen.

Von Saskia Döhner