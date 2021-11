Schulen und Corona - So läuft es ab Mittwoch in den Schulen in Niedersachsen

3G fürs Schulpersonal, Verbot von Klassenfahrten, Maskenpflicht für alle Jahrgänge: Für die Schulen in Niedersachsen werden die Vorgaben in der vierten Corona-Welle noch einmal strenger. Diese Regeln gelten jetzt.