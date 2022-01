Hannover

Das Kultusministerium hat einen zweistufigen Notfallplan herausgegeben, der den Präsenzunterricht an den Schulen in Niedersachsen sicherstellen soll, auch wenn es in der sich ausbreitenden Omikron-Welle immer mehr Corona-Fälle und damit Personalengpässe gibt. Die Handreichungen an die rund 3000 Schulen im Land sind am Donnerstag verschickt worden.

Ziel sei es, so viel Klarheit und Handlungssicherheit wie möglich und so viel Beinfreiheit wie nötig zu geben, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die Schulleiter und Schulleiterinnen könnten am besten beurteilen, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen sollten, deshalb seien keine kleinteiligen Vorschriften nötig.

Warum werden die Schulen nicht einfach geschlossen?

Weil die Erfahrung aus den Vorjahren gezeigt habe, wie wichtig die Sozialkontakte in der Schule für Kinder und Jugendliche seien, sagt Tonne. Grundsätzlich seien die Schulen geöffnet, heißt es in dem „Handlungsrahmen für die Schulorganisation unter Omikron“, es gelte, maximale Anstrengungen für so viel Präsenzunterricht und Normalität wie möglich zu unternehmen.

Welche Grundsätze müssen Schulen bei Stundenkürzungen berücksichtigen?

Einschränkungen sollten „minimalinvasiv“ sein und schnell wieder zurückgenommen werden, einzelne Jahrgänge oder Klassen dürften nicht über Gebühr belastet werden. In den Jahrgängen eins bis sechs muss eine Notbetreuung angeboten werden. Bei Stundenkürzungen müssen Schulen die Belange der Schülerbeförderungen berücksichtigen. Auf Schüler mit Handicap muss man besonders Rücksicht nehmen, Lehrkräfte und Schulbeschäftigte in Quarantäne, die nicht krank sind, sollen den Distanzunterricht betreuen oder andere Aufgaben übernehmen, die ihnen die Schulleitung zuweist.

Was sieht die erste Stufe vor?

Homeschooling ist immer nur eine kurzzeitige Option. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

In der ersten Stufe dürfen Arbeitsgemeinschaften, außerunterrichtliche und Ganztagsangebote ab Klasse sieben zugunsten von Vertretungsunterricht gekürzt werden, Ganztagsangebote für die Jahrgänge eins bis sechs können auf Notbetreuung reduziert und auch von Kooperationspartnern übernommen werden, Doppelbesetzungen und Kurse können aufgelöst, Lerngruppen mit reduzierten Schülerzahlen vorübergehend zusammengelegt werden.

Und was passiert in der zweiten Stufe, wenn die Personalengpässe noch größer werden?

Dann dürfen einzelne oder mehrere Klassen oder gleich ganze Jahrgänge ins Homeschooling geschickt werden. Vorzugsweise sollten dies aber ältere Schüler sein, heißt es. Allerdings keine Abschlussklassen. Es können auch einzelne oder mehrere Fächer nur noch online unterrichtet werden. Notfalls kann in der zweiten Stufe auch der tägliche Präsenzunterricht für einzelne oder mehrere Lerngruppen oder Jahrgänge gekürzt werden, für die ausgefallenen Stunden in den Jahrgängen eins bis sechs ist eine Notbetreuung einzurichten. Grundsätzlich müssen Schulen, die Maßnahmen aus der zweiten Notfallstufe ergreifen, dies beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung anzeigen.

Und was gilt an den Berufsbildenden Schulen?

Auch hier ist das übergeordnete Ziel: so viel Präsenzunterricht wie möglich bei den Abschluss- und Prüfungsklassen und in der Berufseinstiegsschule. Es dürfen auch mehrere Handlungsoptionen parallel genutzt werden. Einzelne Klassen oder Jahrgänge dürfen nicht einseitig belastet werden. Lands- oder Bundesklassen sowie Klassen mit Blockunterricht müssen besonders berücksichtigt werden. Beschäftigte in Quarantäne übernehmen den Distanzunterricht oder andere Aufgaben von der Schulleitung. Klassen können online oder hybrid unterrichtet werden. Schüler in Quarantäne lernen auf die Distanz. Präsenzunterricht wird verstärkt für fachpraktischen Unterricht, Praxistage der Berufsorientierung und die Prüfungsvorbereitung genutzt.

Was meinen die Bildungsverbände dazu?

Der Verband der Lehrkräfte an Wirtschaftsschulen moniert, dass die Schulen immer noch nicht flächendeckend mit Luftfiltern ausgestattet seien und alle Schüler und Schulbeschäftigte kostenlos FFP2-Masken erhalten. Es sei absurd, bei eisigen Temperaturen in den Klassenräumen wegen des Dauerlüftens die Schulen offenzuhalten, sagt der Verbandsvorsitzende Joachim Maiß. Distanzunterricht sei keine „schlechte Schule“, sondern ein Teil der Zukunft, auch nach Corona, aber dafür fehlten nach wie vor Konzepte, Technik und Fortbildungen.

Von Saskia Döhner