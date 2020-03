Hannover

Im Streit über eine zu hohe Arbeitsbelastung von Lehrern hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) das niedersächsische Kultusministerium zum Handeln aufgerufen. Die von Minister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vorgelegten Pläne zur Entlastung müssten endlich in die Tat umgesetzt werden, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth am Dienstag in Hannover. Am 26. März verhandelt das Verwaltungsgericht Hannover die erste von insgesamt 13 Lehrerklagen wegen erhöhter Arbeitszeiten, die die Gewerkschaft vor gut zwei Jahren eingereicht hat. Das hat die GEW am Dienstag in Hannover mitgeteilt.

Am 12. Mai beginnt ein weiteres Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück. Insgesamt hatten zehn Grundschullehrer und drei Gymnasiallehrkräfte geklagt. Wann die übrigen Fälle verhandelt werden, ist noch unklar. Niedersachsen ist nach GEW-Angaben das erste Bundesland, in dem die Arbeitsbelastung von Lehrern gerichtlich geklärt werden soll.

Grundschulleiter kommt auf 53-Stunden-Woche

In Hannover wird Ende März der Fall von Frank Post, Leiter der Grundschule Fuhsestraße, verhandelt. Anwalt Ralph Heiermann rechnet noch mit einem Urteil am selben Tag. Post hatte bei der Arbeitszeitstudie der GEW über ein Jahr lang für sich selbst eine Arbeitszeit von durchschnittlich 53 Stunden wöchentlich ermittelt. Als er sich damit an die Landesschulbehörde gewandt habe, habe die ihm lapidar mitgeteilt, er müsse sich besser organisieren, berichtet GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Überhaupt schiebe Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) das Thema Lehrerarbeitszeit auf die lange Bank. Echte Entlastungen seien bislang nicht in den Schulen angekommen.

Jetzt auch noch das Masernschutzgesetz

Im Gegenteil seien, so ergänzt Frank Post, noch neue Aufgaben hinzugekommen, wie beispielsweise die Überprüfung der Maserschutzimpfungen bei Schülern und Mitarbeitern. Seit Anfang März seien dafür die Schulleiter zuständig. Dagegen wendet sich auch vehement der Schulleitungsverband. „Die Überprüfung des Masernschutzes bei allen an Schule Beteiligten, das sind außer Schülern und Beschäftigten auch alle ehrenamtlich Tätigen, bindet nicht nur erhebliche zeitliche Ressourcen von Schulleitungen, sondern setzt medizinische Kenntnisse voraus, über die Schulleiter nicht verfügen und die einer zusätzlichen Qualifizierung bedürfen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Langwierige Baubesprechungen übernimmt Schulbehörde nicht

Als weitere Belastungen nennt Grundschulleiter Post die Digitalisierung sowie die oft langwierige Betreuung von Baumaßnahmen an der Schule. Zwar biete die Landesschulbehörde Beratung und Unterstützung an, als er aber nachgefragt habe, ob die Behörde ihn bei einer Baubesprechung vertreten könne, habe es geheißen, man könne ihm einen Beratungstermin geben. „Das ist dann nur ein weiterer Termin“, meint Post, „und am Ende muss ich dann das machen, was ich ohnehin gemacht hätte, nämlich an der Baubesprechung teilnehmen.

Lehrer müssen dringend entlastet werden meint die GEW-Vorsitzende Laura Pooth, hier mit Anwalt Ralph Heiermann und Grundschulleiter Frank Post. Quelle: Irving Villegas

Laufbahnempfehlungen binden Zeit

Die Abschaffung der Laufbahnempfehlung am Ende der Grundschulzeit sei auch keine wirkliche Entlastung, sagt Post, weil Eltern neuerdings – seitdem die Große Koalition in Niedersachsen zusammen regiert – auf Wunsch doch wieder eine schriftliche Empfehlung bekommen können. Da man im Vorfeld nicht wisse, welche Familien dies wollten und welche nicht, müsse man für alle Kinder eine schriftliche Empfehlung vorhalten.

GEW : Unterrichtsverpflichtung muss sinken

Allein an Gymnasien, Grund- und Gesamtschulen fielen jährlich 6,5 Millionen Überstunden an, die weder in Freizeit noch in Geld ausgeglichen würden, kritisiert Pooth. Es seien dringende Sofortmaßnahmen nötig: „Die Unterrichtsverpflichtung an den Grundschulen muss von 28 auf 26 Stunden sinken, im Sekundarbereich I muss die Obergrenze bei 25,5 Stunden liegen, für Gymnasien und Berufsbildende Schulen müssen die Anrechnungsstunden für besondere Belastungen deutlich erhöht werden.“ Wenn die Politik nicht handle, müsse man eben auf dem Klageweg Entlastungen erzwingen.

FDP : „System Schule droht zu kollabieren“

„Dass es jetzt Klagen wegen der Arbeitsbelastung der Lehrkräfte gibt, hat sich abgezeichnet“, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Björn Försterling, gestern. „Die Lehrkräfte sind es leid, von Kultusminister Tonne immer nur wohlmeinende Worte zu hören und mit Dialogforen vertröstet zu werden. Das System Schule droht zu kollabieren, sollte der Minister nicht langsam auch mal spürbare Entlastungen voranbringen.“

Land verspricht Entlastung

Wie ein Sprecher des Kultusministeriums erklärte, setzte das Land bereits konkrete Entlastungsmaßnahmen in Form eines Elf-Punkte-Pakets um. Vom August dieses Jahres an werde die Bezahlung der Grund-, Haupt-, und Realschullehrkräfte um rund 100 Euro erhöht. Zudem würden weitere Schritte zur Entlastung erarbeitet. „Dabei ist es wichtig, realistisch vorzugehen und das Machbare und Mögliche umzusetzen, und genau das macht das Land.“

Petition für bessere Besoldung von Grundschullehrern ist gescheitert Rund 31.500 Unterstützer hat die Petition von vier Grundschullehrerinnen für eine bessere Besoldung gefunden. Trotzdem haben sich SPD und CDU im Landtag gegen eine weitere Befassung mit dem Thema ausgesprochen, Unterstützung kam nur von FDP und den Grünen. Grund-, Haupt- und Realschullehrer sollten endlich auch A 13 bekommen wie Gymnasial- und Berufsschullehrer, hatten die vier Petentinnen gefordert. Bislang macht der Unterschied rund 450 Euro brutto monatlich aus. Die 100 Euro Zulage, die ab August gezahlt werden soll, reicht den Grundschullehrerinnen nicht aus. Sie mahnen einen echten Stufenplan hin zu A 13 an. „Die Ablehnung gleicher und somit gerechter Bezahlung ist für uns ein Schlag ins Gesicht aller Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte. Auch vor dem Hintergrund des vorherrschenden Lehrermangels haben wir uns eine andere Wertschätzung und Auseinandersetzung mit unserer Petition gewünscht“, sagte Annika Gold, Lehrerin aus Garbsen und eine der Initiatorinnen.

Von Saskia Döhner und Michael Evers