Schulleiter ist in Niedersachsen jetzt ein eigener Beruf

Schulleiterinnen und Schulleiter sind in Niedersachsen jetzt nicht länger Lehrkräfte mit besonders vielen und verantwortungsvollen Aufgaben, sondern üben einen eigenen Beruf aus. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montagabend bei einem digitalen Presseabend erklärt – und damit eine Forderung umgesetzt, die Bildungsverbände schon seit 2009 erheben. Seit Einführung der Eigenverantwortlichen Schule im Jahr 2007 habe sich die Arbeit der Rektoren stark verändert, sagte der SPD-Politiker. Ihnen sei dadurch mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung eingeräumt worden: „Schulleitungen sind Motor und Weichensteller für die Schulentwicklung.“ Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig die Schulleiter seien.

„Rektoren sind Motor und Weichensteller der Schule“: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Neuer Beruf, aber erst mal noch nicht mehr Geld

Was das Ministerium zusammen mit Bildungsverbänden und erfahrenen Schulleitern erarbeitet habe, sei aber erst ein Zwischenschritt, sagte Tonne. Es beschreibe eine Richtung, werde noch nicht sofort umgesetzt und habe auch nicht unmittelbare finanzielle Auswirkungen. Der Schulleitungsverband fordert seit Langem eine bessere Bezahlung der Schulleitungen, niemand solle unter A 14 verdienen. Wie Tonne sagte, bekommen die meisten Grundschulleitungen aber nur A 13, während an Oberschulen A 14 und an Gesamtschulen und Gymnasien A 15 Standard sei.

150 Schulen sind derzeit ohne Leitung

Gerade die Leitung kleinerer ländlicher Grundschulen ohne Stellvertreter ist aufgrund der geringeren Besoldung für viele Lehrkräfte nicht attraktiv, derzeit sind rund 150 Schulleitungen im Land vakant, in vergangenen Jahren waren es auch schon mal 200. Wenn eine Schule weniger als 180 Schüler hat, gibt es keinen Konrektor. Ist der Schulleiter krank, wird er nicht vertreten.

Viele Schulen werden kommissarisch geleitet. Wer kommissarischer Schulleiter ist, bekommt kein Schulleitergehalt. Ein langjähriger Grundschulleiter aus Hannover hatte kritisiert, dass sich die Ernennungsverfahren lange hinzögen, teils müsste man länger als sechs Monate darauf warten. Tonne sagte, Ziel sei es, diese Verfahren zu beschleunigen. Aber das sei nicht immer einfach: „Man kann nicht eine Stellschraube drehen und alles wird schneller, oft erschweren rechtliche Fragen die Prozesse.“

Führungsakademie für Schulleiter geplant

Das jetzt entwickelte Berufsbild Schulleitung beschreibe ein Idealbild, betonte der Minister. Es bestehe aus einem Anforderungsprofil und einem Leitbild. Um gerade Leitungen kleinerer Grundschulen zu entlasten, soll deren Unterrichtsverpflichtung um vier Wochenstunden herabgesetzt werden. Bislang werden Schulleiter qualifiziert, wenn sie ihr Amt bereits angetreten haben. Künftig sollen sie bereits im Vorfeld Fortbildungen machen. Es könne auch sein, dass ein Teilnehmer dabei merke, dass der Job doch nicht für ihn passe, sagte Tonne. Langfristig sei eine Art Führungsakademie geplant.

Schulleitungsverband fordert mehr Gerechtigkeit

René Mounajed vom Schulleitungsverband wünscht sich eine Führungsakademie nach Vorbild der Polizei. Quelle: Katrin Kutter

Der Schulleitungsverband tritt dafür schon länger ein und nennt das Beispiel der Polizei als Vorbild. Verbandsvorsitzender René Mounajed sagt, es sei grundsätzlich zu begrüßen, dass das Land jetzt endlich Schulleitung als eigenes Berufsbild anerkenne. Es gehe aber nicht um eine Beschreibung der Aufgaben und erwarteten Kompetenzen, sondern auch um eine klare und verbindliche Ressourcenzuweisung und die Einrichtung einer eigenen Personalvertretung. „Gerade diese haben die Schulleiter und Schulleiterinnen bis jetzt nicht.“ Nicht nur Schulleiter, sondern auch ihre Stellvertreter und andere Führungskräfte wie didaktische Leiter und Koordinatoren müssten entsprechend geschult werden.

Leiter kleiner Schulen seien Einzelkämpfer und hätten zudem eine hohe Unterrichtsverpflichtung, sagt Mounajed. Größere Schulen hätten dagegen oft ein vier- bis sechsköpfiges Leitungsteam, das Aufgaben untereinander aufteilen könne, eine geringe Unterrichtsverpflichtung und bessere Besoldung habe. „Wir fordern hier Gerechtigkeit und eine Besoldung aller Schulleiter und Schulleiterinnen mindestens nach A14 und einer Unterrichtsverpflichtung von maximal 6 Stunden.“

Kein Schulgeschäftsführer, sondern weiterhin Lehrer

Auch wenn sie jetzt ein eigenes Berufsbild haben, Lehrkräfte sollen Schulleiter bleiben, hieß es aus dem Ministerium. An eine Art Schulmanager oder Geschäftsführer sei nicht gedacht, allenfalls könnte man Schulleiter über Assistenzkräfte von Verwaltungsaufgaben entlasten.

