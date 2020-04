Hannover

Eigentlich soll die Schule in Niedersachsen nach der gut zweiwöchigen Zwangspause und den Osterferien am 20. April wieder starten, aber endgültig wird das Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) erst in der nächsten Woche entscheiden. Für langfristige Planungen sei die Entwicklung der Corona-Pandemie viel zu dynamisch, sagt er. Um für den Ernstfall – also für noch längere Schulschließungen – gerüstet zu sein, macht Tonne jetzt mehr Tempo beim Digitalausbau. Denn eines ist sicher: Unterrichtsausfall und nur freiwillige digitale Angebote wie bisher wird es nicht mehr geben. Unterrichtet werden soll ab Ende April wieder – nur wie ist noch fraglich.

Bildungscloud für alle Schulen

Im Mai soll die niedersächsische Bildungscloud, die bislang an knapp 60 Schulen als Pilotprojekt läuft, allen rund 3000 Schulen im Land zur Verfügung stehen. Über dieses internetbasierte Lernmanagementsystem können etwa Materialien zur Verfügung gestellt und Unterrichtsabläufe online organisiert werden. Dies sei nur ein Angebot, sagt ein Ministeriumssprecher. Schulen, die andere digitale Plattformen wie beispielsweise IServ nutzten, könnten dies natürlich weiterhin tun. Zudem werde über den Bildungsserver Nibis in allen Fächern und für alle Klassenstufen täglich mehr Lernmaterial online angeboten.

Lehrer und Schüler könnten über die Bildungscloud zeitgleich oder zeitversetzt an Dateien arbeiten, es gebe auch eine Messengerfunktion. Lehrer könnten Videos aufnehmen oder Aufgaben einstellen. Kinder könnten auch handgeschriebene Rechenaufgaben einfach mit dem Smartphone fotografieren und ihre Ergebnisse selbst hochladen, heißt es in einem Erklärvideo, auf das Kultusminister Tonne in einem Rundbrief an alle Lehrer verweist.

„Zu wenig Fachberater für Schulen“

Eltern und Schulleiter sehen hingegen noch Nachbesserungsbedarf. Die 80 vom Ministerium angekündigten Berater zur Vermittlung der notwendigen Kenntnisse an rund 3000 Schulen reichten nicht aus, sagte die Vorsitzende des Landeselternrates, Cindy-Patricia Heine, der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Es wäre absurd zu glauben, dass dieses Tool über Nacht reibungslos funktioniert und verstanden wird.“

Klare Verhaltensregeln nötig

Damit das Lernen online funktioniere, brauchten Schulen eine stabile Lernplattform, entsprechend fortgebildete Lehrer und klare Verhaltensregeln, die die Kinder schützten, sagt Rachel Hovington, Leiterin der Internationalen Schule in Hannover. So dürften Lehrer etwa nicht einzelne Kinder anrufen oder nur mit einem Schüler chatten. Es gelte, Pädagogen wie Schüler zu schützen. Lehrern in Niedersachsen ist es beispielsweise verboten, mit Schülern über den Messenger Whatsapp zu kommunizieren. In Zeiten rein digitalen Lernens dürften solche Grenzlinien nicht wieder eingerissen werden, warnen Experten.

Welche Bewertungen? Welche Lernapps?

Die Oppositionspolitiker stellen Tonne unterdessen kein gutes Zwischenzeugnis aus. „Die ersten zwei Wochen flächendeckenden Onlinelernens haben offenbart, wie weit das Ministerium hinterherhinkt“, sagt Björn Försterling, Bildungsexperte der FDP. „Lehrer, Schüler und Eltern machen das Beste daraus, aber das Ministerium gibt keine Antworten auf die Frage der künftigen Leistungsbewertung, keine Antwort auf die Frage, wie fehlende Technik bei den Schülern kompensiert werden soll, und keine Antwort auf die Frage, welche Lernapps gut sind.“ All das müsse aber geklärt sein, bevor die Schule – wie auch immer – am 20. April wieder starte. „Trotz Corona haben die Kinder ein Recht auf Bildung, und die Landesregierung muss dieses Recht erfüllen.“

„ Corona-Krise darf nicht zur sozialen Krise werden“

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, kritisiert grundsätzliche Versäumnisse: „ Niedersachsen hat die letzten sechs Jahre vor allem auf die Verhandlungen und die Ausschüttung der Mittel aus dem Digitalpakt gewartet, anstatt offensiv nach vorne zu gehen.“ Lehrer seien zu wenig fortgebildet, Digitalkonzepte für Schulen nicht entwickelt worden. Gleich ob die Schulaufgaben digital, per Ausdruck oder durch gezielte Hausbesuche übermittelt würden, wichtig sei es, Kinder mit besonderem Förderbedarf und Schüler, deren Eltern sich nicht um die Bildung ihrer Kinder kümmern, in den Blick zu nehmen, mahnt Hamburg. Denn die Corona-Krise dürfe nicht zur sozialen Krise werden.

Die Defizite bei der Digitalisierung seien jetzt mehr als deutlich geworden, findet auch die Landtagsabgeordnete Mareike Wulf ( CDU), die mit ihrer Partei nicht zur Opposition zählt. Deshalb müssten kurzfristig Standards für den Unterricht von zu Hause entwickelt werde. Zu den Aufgaben müsse es eine zeitnahe Rückmeldung der Lehrer geben, ein regelmäßiger persönlicher Kontakt zwischen Lehrern und Schülern müsse gesichert sein – in der Grundschule sei dies auch übers Telefon möglich. Wer zu Hause nicht von seinen Eltern unterstützt werden könne, müsse Förderunterricht erhalten.

Von Saskia Döhner