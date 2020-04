Hannover

Vor vier Wochen hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) die Schulen aufgefordert, wegen der Corona-Pandemie alle Klassenfahrten, Austauschprogramme und Schulausflüge bis Schuljahresende abzusagen und erst mal auch keine neuen mehr zu buchen. Doch bis heute ist unklar, wer die Stornokosten übernimmt. Man werde das prüfen, hatte Tonne Anfang März gesagt – dabei ist es geblieben.

Nachbarländer übernehmen Stornokosten

„Die Schulen werden allein gelassen“, sagt Wolfgang Schimpf, Vorsitzender der Direktorenvereinigung, gegenüber der HAZ. Bereits zweimal habe er den Minister in den vergangenen Wochen direkt angeschrieben, aber eine Antwort auf seine Fragen habe er nicht erhalten. Der Schulleiter eines Göttinger Gymnasiums verweist darauf, dass in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Sachsen das Land die Stornokosten für Schulfahrten übernimmt, die vor Anfang März gebucht worden sind. Es sei unklar, warum das nicht auch in Niedersachsen möglich sei. In einigen Fällen müssten die Schulleiter Zahlungsfristen einhalten, mahnt Schimpf.

Wolfgang Schimpf von der Direktorenvereinigung verweist darauf, dass in den Nachbarländern das Land die Gebühren übernimmt.

Kam Absage vor oder nach Erlass?

Natürlich müsse im Einzelfall geprüft werden, ob die Schulen die Fahrten vor dem Erlass des Landes von sich aus als Vorsichtsmaßnahme abgesagt haben, sagt Schimpf. Ob die Stornierung wegen des Ministererlasses kam oder ob der Reiseveranstalter die Fahrt streichen musste, weil für das Gebiet inzwischen ein Einreisestopp verhängt worden war.

Was ist mit den Studienfahrten ?

Schimpf hat beim Minister auch nachgefragt, was mit den Studienfahrten der Oberstufe ist, die traditionellerweise im Herbst stattfinden. Sollen die Schulen sie jetzt absagen – oder abwarten und möglicherweise höhere Stornokosten zahlen müssen? Das Land müsse hier schnell eine Entscheidung fällen, möglicherweise könnten mit den Veranstaltern auch kürzere Stornierungsfristen ausgehandelt werden.

Ministerium: Komplizierte Lage

Auf Anfrage der HAZ erklärte ein Ministeriumssprecher, dass der Minister die Schulen nicht im Regen stehen lassen werde. Ein konkreter Beschluss stehe aber noch aus. Die Lage sei kompliziert: Da die Schulen Fahrten eigenverantwortlich buchen, habe das Land auch gar keinen Überblick darüber, wie viele Fahrten abgesagt werden mussten und um welche Summen es sich handelt, die das Land möglicherweise übernehmen muss.

Südtirol, ein für Schul-Skifreizeiten beliebtes Reiseziel, wurde als Erstes zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Wegen des allgemeinen Reisestopps drohen auch den Veranstaltern hohe Verluste, deshalb pochen viele auf die Stornogebühren. Schimpf berichtet von Lehrern, die schon 200 Euro aus eigener Tasche bezahlt haben, weil ihnen der Reiseveranstalter leid tat.

Eltern dürften nicht einspringen

Eltern dürften jedenfalls nicht bereit sein, die Stornokosten für Schulfahrten zu zahlen, die die Schulen auf Geheiß des Landes abgesagt haben. Hinzu kommt noch, dass viele Familien vermutlich inzwischen selbst Geldsorgen haben, weil ihre Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet haben.

Schimpf sagt, in dieser Krisenzeit falle es schwer, Kritik zu üben, aber beim Thema Schulfahrten müsse der Kultusminister nun endlich eine Entscheidung fällen.

