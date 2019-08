Hannover

Für 824.000 Schüler beginnt am Donnerstag nach sechs Wochen Sommerferien wieder der Unterricht. Am Freitag werden die Fünftklässler in ihrer neuen Schule begrüßt, am Sonnabend sind dann die Willkommensfeiern für die rund 73.000 Erstklässler in Niedersachsen – das sind 3000 Schulanfänger mehr als im Vorjahr....