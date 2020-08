Hannover

Am Donnerstag startet für 885.000 Schüler in Niedersachsen das neue Schuljahr, am Sonnabend werden 72.000 Erstklässler eingeschult – das sind 2000 Kinder mehr im Vorjahr. Erstmals seit fünf Monaten werden die Schüler nicht mehr in halben Lerngruppen, sondern in ganzen Klassen unterrichtet. Das Abstandsgebot gilt in Schulen nicht mehr. Kann das klappen? Die HAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Schulstart in der Corona-Krise.

Wie soll die Infektionsgefahr eingedämmt werden, wenn sich die Schüler und Lehrer auf einmal wieder nahekommen dürfen?

Das Abstandsgebot gilt zwar nicht mehr, wohl aber die anderen Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, konsequentes Lüften und in die Armbeuge niesen und husten. Zudem sollen die Lerngruppen möglichst unter sich bleiben. In der Schule gelte jetzt das Kohortenprinzip, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Eine Kohorte umfasse im Idealfall eine Klasse, maximal aber einen Jahrgang. Wenn Schüler auf Kinder außerhalb ihrer Kohorte treffen und der anderthalb Meter Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen sie auf den Fluren und Gängen, möglicherweise auch draußen auf dem Schulhof, Maske tragen. So soll verhindert werden, dass bei Erkrankungen möglichst wenig Personen in Quarantäne müssen und nicht die ganze Schule geschlossen werden muss.

Das Abstandsgebot gilt in den Schulen nicht mehr. Die Schüler sollen sich aber wohl an die Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen halten. Quelle: Nancy Heusel

In Nordrhein-Westfalen gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Warum nicht auch in Niedersachsen , obwohl Kinderärzte ausdrücklich dazu raten?

Kultusminister Tonne hält eine zwingende Maskenpflicht im Unterricht derzeit vor allem aus pädagogischen Gründen für nicht erforderlich. Unterricht sei mehr als Betreuung, Sitzen im Klassenzimmer und von der Tafel das abzuschreiben, was der Lehrer notiert hat. Es gehe um Kommunikation und Interaktion. Fremdsprachenunterricht mit Maske sei nicht möglich. Auch andere Bildungsverbände wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Landeseltern- und der Landesschülerrat sind gegen eine Maskenpflicht im Unterricht. Eltern sagen auch, es sei Kindern nicht zuzumuten, stundenlang mit vielen anderen in geschlossenen Räumen zu sitzen und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Mündliche Beteiligung sei so kaum möglich. Wenn die Infektionszahlen in die Höhe schnellten, sei der Wechsel zu einem anderen Unterrichtsmodell das Mittel der Wahl, betont Tonne. Statt volle Klassen zu unterrichten, könnten diese dann wieder halbiert und im Wechsel unterrichtet werden. Plan C sei der komplette Lockdown.

An manchen großen Schulen umfasst ein Jahrgang bis zu 200 Schüler. Sind das nicht viel zu viele, um als eine Kohorte zu gelten? Und was ist mit den Lehrern, die mehrere Klassenstufen unterrichten? Die können das Virus doch auch weitertragen?

Jeder einzelne müsse durch sein Verhalten dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu minimieren, sagt Tonne. Die Regeln, die außerhalb der Schule gelten, müssten eingehalten werden. Das Virus dürfe nicht von außen in die Schule getragen werden. „Schule muss ein sicherer Ort sein, niemand muss mit Angst zur Schule gehen.“

Auf dem Schulhof muss mitunter Maske getragen werden, wenn sich unterschiedliche Kohorten zu nahe kommen. Quelle: dpa

Viele der Neuinfizierten sind Reiserückkehrer. Zur Schule darf nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Aber wer überprüft das denn?

Der Minister appelliert an das Verantwortungsgefühl jedes einzelnen. „Das ist keine freundliche Bitte. Wer ohne negativen Corona-Test in die Schule kommt und vorher in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hat, begeht eine Straftat, die mit Ordnungsgeld geahndet wird.“ Es sei auch möglich, dass Polizisten überprüften, ob Lehrer und Schüler die Quarantänepflicht einhielten. Schulleiter, die den Verdacht hätten, dass Reiserückkehrer ohne Test in die Schule gekommen seien, könnten das Gesundheitsamt informieren. Rechtlich können die Schulleiter aber nicht zur Verantwortung gezogen werden, falls sie dies nicht täten und es dann einen Corona-Ausbruch gebe. Besorgten Eltern rät der Minister, mit etwaigen Familien, die in Risikogebieten waren und sich nicht haben testen lassen, das direkte Gespräch zu suchen oder auch den Klassenlehrer zu informieren.

In diesem Sommer gab es zentrale Abschlussprüfungen an den Schulen. Wird das auch im neuen Schuljahr so sein, wenn im Herbst die Corona-Erkrankungen noch weiter zunehmen?

Die Abschlüsse seien gesichert, sagt Tonne. Niemand müsse sich Sorgen um die Qualität des Abiturs oder der Sekundarabschlüsse machen. Die Prüfungsanforderungen würden entsprechend angepasst. Wenn wegen der Pandemie Schulen länger als sechs Wochen geschlossen bleiben müssen oder einzelne Schüler so lange nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, soll es dezentrale Abschlussprüfungen geben. Den Schulen sei ein vielfältiges Instrumentarium an die Hand gegeben worden, um den Lernstoff, der wegen Corona im vergangenen Schulhalbjahr verpasst worden ist, aufzuarbeiten, so der Minister. Wichtiger als Leistungstest sei aber, dass die Klassen erstmal wieder sozial zusammenfänden.

Im Shutdown ist der große Nachholbedarf in puncto digitaler Bildung offenbar geworden. Einige Lehrer haben vorbildlichen Videounterricht gemacht, andere sich auf E-Mails von Schülern nicht mal zurückgemeldet. Manche Jugendliche sind während der Corona-Krise völlig abgetaucht. Wie soll verhindert werden, dass viele Schüler abgehängt werden, wenn wieder digital unterrichtet werden muss?

Das Ministerium verweist darauf, dass zahlreiche Förderprogramme von Bund und Land aufgelegt worden sind, um die technische Ausstattung an Schulen voranzutreiben. Schüler aus armen Familien sollen Leihtablets bekommen, auch über Dienstlaptops für Lehrer wird verhandelt. Die niedersächsische Bildungscloud wird um weitere Lernapps, auch mit Angeboten für das Lernen zu Hause, ergänzt. Ziel sei es, dass jeder Lehrer im Land in diesem Jahr eine Schulung zum digitalen Lernen macht, sagt Tonne. 39.000 Pädagogen hätten das bereits hinter sich, allein in den Sommerferien seien 3700 Lehrer fortgebildet worden.

Die Schulen in Niedersachsen haben sich mit Hygienekonzepten auf den Schulbeginn vorbereitet. Dazu zählen auch Markierungen, um den Abstand besser einzuhalten. Quelle: Nancy Heusel

In diesem Jahr sind auf einmal 28.000 Schüler mehr an den Schulen, weil wegen der Rückkehr zu G 9 an Gymnasien wieder 13 Jahrgänge zugleich unterrichtet werden. Gibt es überhaupt genügend Lehrer?

Ja, der Pflichtunterricht sei gesichert, verspricht Tonne. An den Gymnasien seien schon in den vergangenen Jahren zusätzliche Lehrer eingestellt worden. In diesem Schuljahr sind von den ausgeschriebenen 2338 Stellen landesweit bislang rund 2000 besetzt. Das Verfahren laufe noch bis Mitte September. Es seien 400 Lehrer mehr eingestellt worden, als Ende vergangenen Schuljahres aus dem Dienst ausgeschieden seien. Unter den neueingestellten Lehrern sind auch 7 Prozent Quereinsteiger. Zudem helfen 166 Lehramtsstudenten ohne Masterabschluss und Referendariat und Pensionäre stundenweise aus, viele Teilzeitkräfte haben ihre Stellen vorübergehend aufgestockt. Tonne spricht von einer „stabilen Unterrichtsversorgung“, auch wenn noch unklar ist, wie viele Stunden durch Ganztagsangebote und Förderunterricht für Inklusionskinder noch gebraucht werden.

Wie verteilen sich die Stellen auf die einzelnen Schulformen?

An Grundschulen sind 537 Pädagogen eingestellt worden, somit konnten erstmals wieder 95 Prozent der Stellen besetzt werden. Weniger Abordnungen von anderen Schulformen sind daher nötig. An den Gymnasien wurden 541 Lehrer eingestellt, an den Gesamtschulen 361. Problematisch ist die Lage an den Haupt-, Real- und Oberschulen, hier konnten mitunter nur 50 bis 65 Prozent der Stellen besetzt werden, besonders in den Bezirken Lüneburg und Braunschweig fehlen Lehrer. Die GEW mahnt seit Jahren die schlechtere Bezahlung der Lehrer an Sekundarschulen an. Sie müssten endlich auf A 13 hochgestuft werden. Ab August gibt es für die Pädagogen an Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen erstmals eine Zulage von monatlich rund 100 Euro.

Von Saskia Döhner