Nach den Sommerferien soll es an Schulen in Niedersachsen gezielte Impfangebote für Jugendliche geben. Bei Bildungsverbänden gibt es daran auch Kritik: Der Druck auf Familien wachse, ihre Kinder impfen zu lassen. Auch in den Klassen könne es Spannungen zwischen Geimpfte und Ungeimpften geben.