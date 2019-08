Nicht verpassen: Schon bald werden Tausende Kinder in Hannover eingeschult. Und die HAZ feiert mit ihnen am Sonntag, 18. August, ein großes Fest an der Gilde Parkbühne. Bei der „ Aktion Sicherer Schulweg“ vermitteln Experten Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr – und es gibt ein buntes Unterhaltungsprogramm. Lesen Sie hier alles, was Sie wissen müssen.