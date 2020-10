Hannover

Am Montag startet für die mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nach zweiwöchigen Herbstferien wieder der Unterricht. Sie werden von mehr als 100.000 Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern betreut. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat stärkere Schutzmaßnahmen angekündigt – grundsätzlich soll der Präsenzunterricht aber weitgehend normal stattfinden. Mit einer Mischung aus Maskentragen, Lüften und leichteren Unterrichtsbefreiungen will Tonne das Risiko einer Corona-Infektion im Unterricht minimieren.

Das sind die wichtigsten Punkte zum Schulstart am Montag:

Maskenempfehlung: Der Präsenzunterricht in Landkreisen, in denen der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird, soll nur mit Maske stattfinden. Dies sei eine Empfehlung, betonte Tonne , und keine flächendeckende Verpflichtung. Bisher galt nur auf gemeinschaftlich genutzten Bereichen eine Maskenpflicht. In der Region Hannover ist der Inzidenzwert am Wochenende auf 54 gestiegen. Der Grundschulbereich werde von dieser Empfehlung ausgeklammert, weil das Maskentragen Grundschülerinnen und Schülern schwer zu vermitteln sei. Allerdings müssen laut Ministerium nicht alle Schulen innerhalb eines Landkreises gleichermaßen agieren, ein differenzierter Blick auf die Inzidenzen in einzelnen Kommunen sei möglich. In der Region Hannover war zuletzt noch unklar, wie die Behörden mit der Empfehlung des Ministers umgehen wollen. Mehr Verbindlichkeit – also etwa eine Maskenpflicht – hätten sich auch die Lehrergewerkschaft GEW und der Schulleitungsverband gewünscht.

Lüftung: Voraussetzung für einen hygienischen Schulbetrieb sei auch das regelmäßige Lüften nach 20 Minuten Unterricht. Das sei der „entscheidende Baustein“, so Tonne . Zwischen drei und fünf Minuten sollten alle Fenster geöffnet werden. Den Kindern wird geraten, sich warm anzuziehen. „Der Jahreszeit angemessene Kleidung wird erforderlich sein“, sagte der Kultusminister, aber es werde keinen „Modus des Dauerfrierens“ geben.

Homeschooling : Einen Umstieg auf das sogenannte Szenario B, bei dem Klassen teilweise ins Homeschooling geschickt werden, schließt das Land nicht grundsätzlich aus. „Einschränkungen sollen aber erst an letzter Stelle im Bildungssystem ansetzen“, betonte Tonne . Das Szenario B bedeute große Einschnitte für Kinder, Familien und Lehrer. Die Vorgaben des Landes für die Leistungsbewertung im Distanzlernen sollen gleichwohl neu bewertet werden.

