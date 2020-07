Kritik an Bundesratsbeschluss - Tierärzteverein will sofort Umbau der Schweineställe in Niedersachsen

Lange wurde um einen Kompromiss zur besseren Schweinehaltung gerungen - das nun beschlossene Ergebnis stößt wegen der langen Übergangsfristen auf viel Kritik. Tierärzte in Niedersachsen fordern deswegen einen sofortigen Umbau aller Schweineställe für mehr Tierwohl.