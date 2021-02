Abbensen

Darius Piepke ist 22 Jahre jung und mit dem Corona-Virus infiziert. Seine Erkrankung ist ein Beispiel dafür, dass es schwere Krankheitsverläufe auch bei jungen, gesunden Menschen gibt. Er will an alle Menschen – insbesondere aber an Gleichaltrige – appellieren, das Virus nicht zu unterschätzen.

„Ich bin Pflegehelfer in einem Heim, in dem es Corona-Fälle gibt. Dort habe ich mich wohl angesteckt“, erzählt der junge Mann aus Abbensen im Kreis Peine. Am vergangenen Samstag habe er Symptome entwickelt: Mehr als 40 Grad Fieber, trockenen Husten, Kopfschmerzen und Übelkeit. „Wegen des hohen Fiebers bin ich ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde ein Schnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel“, berichtet Piepke.

Medikamente haben das Fieber gesenkt

Daraufhin wurde ein Labortest veranlasst. „Ich wurde auf die Isolierstation für die Covid-19-Verdachtsfälle aufgenommen, um dort das Testergebnis abzuwarten“, schildert der Abbenser. Er habe Medikamente bekommen, durch die das Fieber runter ging. Am Sonntag lag dann das Ergebnis vom Labor vor: Auch dieses war positiv.

„Am Montag habe ich am Vormittag mit der Ärztin besprochen, dass ich in die häusliche Quarantäne übergehen kann. Ich musste dann mit einem Krankentransportwagen zu mir nach Hause gefahren werden, wegen der Isolation“, erzählt der junge Mann. Wegen der Witterungsverhältnisse musste er jedoch noch Geduld zeigen: Erst gegen 19 Uhr wurde er für den Transport abgeholt, gegen 20 Uhr kam er dann in seiner Wohnung in Abbensen an.

„Ich fühle mich völlig erschöpft“

„Im Moment geht es mir etwas besser. Jedoch kommt das Fieber mal wieder, dann ist es wieder weg. Ich habe weiterhin Halsschmerzen, trockenen Husten, Kopfschmerzen und fühle mich völlig erschöpft“, beschreibt er seinen Allgemeinzustand. Sehr froh ist er über die Unterstützung, die er aus seinem Heimatdorf bekommt. „Unser Bürgermeister Ulrich Seffer hat für Fälle wie mich die WhatsApp-Gruppe ,Abbensen hilft’ gegründet. Die habe ich in Anspruch genommen und erlebe eine große Hilfsbereitschaft. Mir haben schon viele angeboten, für mich einzukaufen, Medikamente aus der Apotheke zu holen oder auf andere Weise zu helfen“, zeigt sich Piepke erleichtert darüber, in dieser schwierigen Situation nicht allein dazustehen.

Zunächst gilt für ihn bis zum 19. Februar die häusliche Quarantäne. Während dieser Zeit darf er die Wohnung nicht verlassen. Und was passiert, wenn sich sein Zustand verschlechtert? „Dafür habe ich konkrete Anweisungen bekommen. Wenn sich die Symptome verschlimmern, soll ich mich zunächst unter der allgemeinen Nummer 116 117 an den ärztlichen Notdienst wenden. Von dort kann der Besuch eines Bereitschaftsarztes in meiner Wohnung organisiert werden“, sagt Piepke. Sobald aber schwere Symptome wie Luftnot auftreten, solle er die 112 wählen und sich ins Krankenhaus bringen lassen. Für den 18. Februar sei schon ein Termin für einen weiteren Corona-Test vereinbart, dafür komme jemand zu ihm nach Hause.

Täglich ruft jemand vom Gesundheitsamt an

Zurzeit rufe täglich jemand vom Gesundheitsamt an und erkundige sich nach seinem Zustand und den Symptomen. „Ich kann mich auch jederzeit telefonisch oder per Mail dort melden, wenn ich Fragen habe. Ich fühle mich von den Mitarbeitern wirklich gut betreut. Sie sind sehr nett und bemühen sich immer, alle Fragen zu beantworten“, lobt der 22-Jährige.

Die Infektion setze ihm allerdings weiter sehr zu. „Ich fühle mich sehr schlapp, habe keinen Appetit und keinen Geschmack, Kopf- und Halsschmerzen. Das belastet mich sehr. Außerdem habe ich große Angst, dass sich mein Zustand doch noch verschlimmert und ich Atemnot oder so etwas bekomme“, berichtet er. Zudem mache ihm die häusliche Quarantäne zu schaffen, während der nicht einmal ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft erlaubt ist.

Auch psychische Belastung

Auch die Isolation und Einsamkeit sei belastend. „Die einzige Möglichkeit zur Kommunikation mit Freunden oder der Familie ist derzeit per Videochat oder WhatsApp. Diese Kontakte geben mir sehr viel Kraft“, sagt der Abbensener. Er freue sich sehr darauf, wieder gesund zu sein und zur Arbeit gehen zu können, die ihm sehr viel bedeute.

An seine Altersgenossen richtet er einen eindringlichen Appell: „Bleibt zu Hause und trefft euch nicht mit mehr als einem anderen Haushalt! Man sollte das Virus nicht unterschätzen. Wie man an meinem Beispiel sieht, kann es jeden treffen – egal, ob alt oder jung. Haltet euch an die Regeln und schützt euch selbst und andere!“

Von Kerstin Wosnitza